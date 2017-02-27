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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11810118111181211813

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2025?

Опитування проводиться до П'ят 28 лют, 2025 16:05

Валютний ринок в контексті ДС 3.8 5 44
41,00-41,50
11%
5
41,50-42,00
18%
8
42,00-42,50
30%
13
42,50-43,00
27%
12
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
2%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
7%
3
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 19:21

  Investor_K написав:
  барабашов написав:
  Investor_K написав:В Акорді сьогодні купив по 42,1 сині нові

Жируєтє на пенсії
Кому війна а кому маман ....

Як вважаєте, наскільки вдалим є покупка швейцарського фоанку з точки зору 50 річного горизонту?


як валюта на рахунку мабуть краща, пам'ятаю ще 5 років тому франк дорівнював долару
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Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 20:41

  Investor_K написав:
  барабашов написав:
  Investor_K написав:В Акорді сьогодні купив по 42,1 сині нові

Жируєтє на пенсії
Кому війна а кому маман ....

Як вважаєте, наскільки вдалим є покупка швейцарського фоанку з точки зору 50 річного горизонту?

Щв.франк за 50 років, можливо, перетвориться на шв. драхми. Зверніть увагу на старі золоті ойропейські золоті франки/фунти тощо [дешевші ніж "миколайчики", без нумізматичної націнки в 10%, якщо брати "там"].
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