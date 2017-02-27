|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 лют, 2025 19:21
Investor_K написав: барабашов написав: Investor_K написав:
В Акорді сьогодні купив по 42,1 сині нові
Жируєтє на пенсії
Кому війна а кому маман ....
Як вважаєте, наскільки вдалим є покупка швейцарського фоанку з точки зору 50 річного горизонту?
як валюта на рахунку мабуть краща, пам'ятаю ще 5 років тому франк дорівнював долару
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2815
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 08 лют, 2025 20:41
Investor_K написав: барабашов написав: Investor_K написав:
В Акорді сьогодні купив по 42,1 сині нові
Жируєтє на пенсії
Кому війна а кому маман ....
Як вважаєте, наскільки вдалим є покупка швейцарського фоанку з точки зору 50 річного горизонту?
Щв.франк за 50 років, можливо, перетвориться на шв. драхми. Зверніть увагу на старі золоті ойропейські золоті франки/фунти тощо [дешевші ніж "миколайчики", без нумізматичної націнки в 10%, якщо брати "там"].
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1784
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 374 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|35426
|37393541
|
|
|2078
|13382066
|
|
|7978
|23283751
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|