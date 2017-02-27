Додано: Нед 09 лют, 2025 16:34

prodigy написав: в травні (коли курс умовно буде 42,0) ви порахуєте, скільки недоотримали прибутку, якби в січні продали весь долар по 43,0-43,10 і всі кошти на депо в гривні на 3міс. в травні (коли курс умовно буде 42,0) ви порахуєте, скільки недоотримали прибутку, якби в січні продали весь долар по 43,0-43,10 і всі кошти на депо в гривні на 3міс.

ну я не на стільки вже валютний задротРизики більші за можливі бенефіти.Я в лютому 2022 мав невеликі збереження(еквівалент 20к) 100% в гривні. Після вторгнення не відкуплявся ні по 32 ні по 33, коли ще була можливість,. Коли курс в травні скакнув до 37 і в червні 2022 відкотився до 35.5 - всю гривню за 2 тижні перевів в доллари. Думав що зробив це запізно. Але вже в липні після фінта НБУ з 29.9->36., - готівка стрибала в діапазоні 39-42. Продовжував купляти доллари на всю гривню що приходила. Максимальний курс по якому купляв готівку - 40.5. Потім на 3-місячний депозит купляв 6к і через 3 місяці зняв, думаючи що я крутий, бо скоро буде 45. В квітні 2023 вже готівка в обмінках відкотилась до 37.5. Мій середній курс купівлі на той момент був десь 38.2.А можна було просто почекати рік і відкупити все по 37.5 без усіх цих головняків з депозитами і біганням по обмінкам, або ще краще все на депо класти влітку 2022 на рік. Але хто ж знав.Тому зараз не рипаюсь, те що вже в долларі - не чіпаю, лише гривню яка надходить думаю як вигідніше в долари перевести. Чого і всім бажаю