як валюта на рахунку мабуть краща, пам'ятаю ще 5 років тому франк дорівнював долару
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 08 лют, 2025 19:21
як валюта на рахунку мабуть краща, пам'ятаю ще 5 років тому франк дорівнював долару
Додано: Нед 09 лют, 2025 15:17
Re: Валютний ринок в контексті ДС
щось НБУ не поспішає зі звітністю
але що вже є. валютні інтервенції в січні склали 3,8 ярди дол, що з одного боку доволі багато, а з іншого було помітна чітка тенденція зменшення щотижневих інтервенцій - від 1 ярду дол на початку січня до 580 млн дол в останній тиждень січня. доля інтервенція НБУ на міжбанку - 62%
основна причина інтервенцій - щоденний дефіцит операцій клієнтів банків, який в січні склав 80 млн дол в день, що більше, ніж в жовтні-листопаді. причина цього - значне скорочення надходження валюти - до 170 млн дол на день проти 230-250 млн дол в 4 кварталі 2024 року. попит на валюти теж скоротився, але менше - до 250 млн дол. до того бачимо, що якщо надходження протягом місяця збільшувалися, то попит зменшувався. в останньому тижні надходження вже сягнули 200 млн дол, а попит - лише 230 млн дол.
населення купили 1,29 ярди дол - що навіть ще трохи більше, ніж в попередні місяці
Додано: Нед 09 лют, 2025 15:36
Re: Валютний ринок в контексті ДС
щодо укріплення курсу гривні
інтервенції на цьому тижні склали 455 млн дол. такого рівня не було з травня 2024. бо надходження вже підтягнулося до 225 млн дол на день, а витрати поки на рівні 255 млн дол.
тому схоже на те, що НБУ розробив модель, де якщо рівень дефіциту менше встановленої рівноваги - то курс гривні укріпляється, якщо більше то росте курс долару. який цей рівень - схоже на 150 млн дол на день або 750 млн дол на тиждень.
як на мене, дуже вірогідне пояснення поточного руху курсу. хоча рівень 150 млн дол, як на мене зависокий
Додано: Нед 09 лют, 2025 16:15
Щоб там не було з інтервенціями - на наступному тижні ріст.
І це правильно- ви торговий баланс бачили?! - там такий мінус, шо мама дарагая!
Додано: Нед 09 лют, 2025 16:34
Re: Валютний ринок в контексті ДС
ну я не на стільки вже валютний задрот
Ризики більші за можливі бенефіти.
Я в лютому 2022 мав невеликі збереження(еквівалент 20к) 100% в гривні. Після вторгнення не відкуплявся ні по 32 ні по 33, коли ще була можливість,. Коли курс в травні скакнув до 37 і в червні 2022 відкотився до 35.5 - всю гривню за 2 тижні перевів в доллари. Думав що зробив це запізно. Але вже в липні після фінта НБУ з 29.9->36., - готівка стрибала в діапазоні 39-42. Продовжував купляти доллари на всю гривню що приходила. Максимальний курс по якому купляв готівку - 40.5. Потім на 3-місячний депозит купляв 6к і через 3 місяці зняв, думаючи що я крутий, бо скоро буде 45. В квітні 2023 вже готівка в обмінках відкотилась до 37.5. Мій середній курс купівлі на той момент був десь 38.2.
А можна було просто почекати рік і відкупити все по 37.5 без усіх цих головняків з депозитами і біганням по обмінкам, або ще краще все на депо класти влітку 2022 на рік. Але хто ж знав.
Тому зараз не рипаюсь, те що вже в долларі - не чіпаю, лише гривню яка надходить думаю як вигідніше в долари перевести. Чого і всім бажаю
Додано: Нед 09 лют, 2025 19:37
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