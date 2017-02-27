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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11810118111181211813

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2025?

Опитування проводиться до П'ят 28 лют, 2025 16:05

Валютний ринок в контексті ДС 3.7 5 48
41,00-41,50
13%
6
41,50-42,00
19%
9
42,00-42,50
29%
14
42,50-43,00
27%
13
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
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1
45,50-46,00
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0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
6%
3
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Суб 08 лют, 2025 19:21

  Investor_K написав:
  барабашов написав:
  Investor_K написав:В Акорді сьогодні купив по 42,1 сині нові

Жируєтє на пенсії
Кому війна а кому маман ....

Як вважаєте, наскільки вдалим є покупка швейцарського фоанку з точки зору 50 річного горизонту?


як валюта на рахунку мабуть краща, пам'ятаю ще 5 років тому франк дорівнював долару
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 15:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

щось НБУ не поспішає зі звітністю :D

але що вже є. валютні інтервенції в січні склали 3,8 ярди дол, що з одного боку доволі багато, а з іншого було помітна чітка тенденція зменшення щотижневих інтервенцій - від 1 ярду дол на початку січня до 580 млн дол в останній тиждень січня. доля інтервенція НБУ на міжбанку - 62%

основна причина інтервенцій - щоденний дефіцит операцій клієнтів банків, який в січні склав 80 млн дол в день, що більше, ніж в жовтні-листопаді. причина цього - значне скорочення надходження валюти - до 170 млн дол на день проти 230-250 млн дол в 4 кварталі 2024 року. попит на валюти теж скоротився, але менше - до 250 млн дол. до того бачимо, що якщо надходження протягом місяця збільшувалися, то попит зменшувався. в останньому тижні надходження вже сягнули 200 млн дол, а попит - лише 230 млн дол.

населення купили 1,29 ярди дол - що навіть ще трохи більше, ніж в попередні місяці
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 15:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

щодо укріплення курсу гривні

інтервенції на цьому тижні склали 455 млн дол. такого рівня не було з травня 2024. бо надходження вже підтягнулося до 225 млн дол на день, а витрати поки на рівні 255 млн дол.

тому схоже на те, що НБУ розробив модель, де якщо рівень дефіциту менше встановленої рівноваги - то курс гривні укріпляється, якщо більше то росте курс долару. який цей рівень - схоже на 150 млн дол на день або 750 млн дол на тиждень.

як на мене, дуже вірогідне пояснення поточного руху курсу. хоча рівень 150 млн дол, як на мене зависокий
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 16:15

Щоб там не було з інтервенціями - на наступному тижні ріст.
І це правильно- ви торговий баланс бачили?! - там такий мінус, шо мама дарагая!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 16:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  prodigy написав:в травні (коли курс умовно буде 42,0) ви порахуєте, скільки недоотримали прибутку, якби в січні продали весь долар по 43,0-43,10 і всі кошти на депо в гривні на 3міс.


ну я не на стільки вже валютний задрот :lol:
Ризики більші за можливі бенефіти.

Я в лютому 2022 мав невеликі збереження(еквівалент 20к) 100% в гривні. Після вторгнення не відкуплявся ні по 32 ні по 33, коли ще була можливість,. Коли курс в травні скакнув до 37 і в червні 2022 відкотився до 35.5 - всю гривню за 2 тижні перевів в доллари. Думав що зробив це запізно. Але вже в липні після фінта НБУ з 29.9->36., - готівка стрибала в діапазоні 39-42. Продовжував купляти доллари на всю гривню що приходила. Максимальний курс по якому купляв готівку - 40.5. Потім на 3-місячний депозит купляв 6к і через 3 місяці зняв, думаючи що я крутий, бо скоро буде 45. В квітні 2023 вже готівка в обмінках відкотилась до 37.5. Мій середній курс купівлі на той момент був десь 38.2.
А можна було просто почекати рік і відкупити все по 37.5 без усіх цих головняків з депозитами і біганням по обмінкам, або ще краще все на депо класти влітку 2022 на рік. Але хто ж знав.
Тому зараз не рипаюсь, те що вже в долларі - не чіпаю, лише гривню яка надходить думаю як вигідніше в долари перевести. Чого і всім бажаю
kombinator
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 17:44

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2025 19:37

  asti написав:Щоб там не було з інтервенціями - на наступному тижні ріст.
І це правильно- ви торговий баланс бачили?! - там такий мінус, шо мама дарагая!

інтервенції на міжбанку - це наслідок торгового дефіциту. й якщо він впав, то треба уважніше подивитися й на торговий баланс.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 18:52

Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:37

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Офіційний курс гривні посилився до найміцнішого рівня за два місяці
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 13:53

  Успіх написав:
  flyman написав:закладено середньорічний 45, то на кінець року 48, як не дихай
Якщо вибори будуть восени, то всі #папіісять може бути))
А от якщо з заморозкою/планом миру/кінцем війни будуть ще тягнути... то можливо так і будемо плавати довкола 42-43 до кінця року.

Навпаки тодi нiяких папicять
Proofy
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