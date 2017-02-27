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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 лют, 2025 12:29
не понял,а что, курс продажи "зелени" на "меняле" (от 41,68 на сейчас, НЕ считая купюрр 1996-го года, которые еще дешевле) - ниже межбанка?
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Миша-клиент
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Додано: Сер 12 лют, 2025 14:10
Миша-клиент написав:
не понял,а что, курс продажи "зелени" на "меняле" (от 41,68 на сейчас, НЕ считая купюрр 1996-го года, которые еще дешевле) - ниже межбанка?
Детально не можу відповісти, але ми справді на міняйло спостерігаємо численні заявки із заниженими курсами. Колеги у пошуках рішення.
З повагою,
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Ірина_
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