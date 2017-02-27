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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11811118121181311814

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2025?

Опитування проводиться до П'ят 28 лют, 2025 16:05

Валютний ринок в контексті ДС 3.7 5 49
41,00-41,50
12%
6
41,50-42,00
18%
9
42,00-42,50
29%
14
42,50-43,00
29%
14
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
2%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
6%
3
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 12:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

не понял,а что, курс продажи "зелени" на "меняле" (от 41,68 на сейчас, НЕ считая купюрр 1996-го года, которые еще дешевле) - ниже межбанка?
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 14:10

  Миша-клиент написав:не понял,а что, курс продажи "зелени" на "меняле" (от 41,68 на сейчас, НЕ считая купюрр 1996-го года, которые еще дешевле) - ниже межбанка?

Детально не можу відповісти, але ми справді на міняйло спостерігаємо численні заявки із заниженими курсами. Колеги у пошуках рішення.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 18:52

  Миша-клиент написав:не понял,а что, курс продажи "зелени" на "меняле" (от 41,68 на сейчас, НЕ считая купюрр 1996-го года, которые еще дешевле) - ниже межбанка?

Уже второй день подряд киевский опт продает "белый" доллар временами дешевле МБ.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 20:49

  Искатель написав:
  Миша-клиент написав:не понял,а что, курс продажи "зелени" на "меняле" (от 41,68 на сейчас, НЕ считая купюрр 1996-го года, которые еще дешевле) - ниже межбанка?

Уже второй день подряд киевский опт продает "белый" доллар временами дешевле МБ.

Может у них раньше всех появился инсайд о звонке Трампа Путину??! 😉😉😉
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:03

За крок до перевороту думок©

Змоделюємо ситуацію? :)
Пальцем в небо© :lol:

Наприклад:
1.04.2025 - настає мирний план/заморозка війни/кінець гарячої фази війни...

Варіанти розвитку курсу долара:
1. Курс долара +/- стабільний(1грн вгору/вниз до уваги не беремо) - і так триває мінімум рік?

2. Курс долара плавно падає протягом року?

3. Курс стрімко росте по 1-2грн/тиждень? :mrgreen:

4. Ваш варіант?))
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:05

Интересно, что завтра на наличке будет - вниз??!
Биток, Евро и рубль выросли на новостях, но при этом,
как ни странно, растет и золото...
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Варіанти розвитку курсу долара:
1. Курс долара +/- стабільний(1грн вгору/вниз до уваги не беремо) - і так триває мінімум рік?

2. Курс долара плавно падає протягом року?

3. Курс стрімко росте по 1-2грн/тиждень?

4. Ваш варіант?))

ИМХО спочатку трохи падає десь до 40-41 і так стоїть до осені, потім починає повільно рости (до 50 коп в тиждень) і різько прискорює свій ріст (понад гривня в тиждень) після новин про скорочення фінансової допомоги десь в грудні.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 21:17

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Варіанти розвитку курсу долара:
1. Курс долара +/- стабільний(1грн вгору/вниз до уваги не беремо) - і так триває мінімум рік?

2. Курс долара плавно падає протягом року?

3. Курс стрімко росте по 1-2грн/тиждень?

4. Ваш варіант?))

ИМХО спочатку трохи падає десь до 40-41 і так стоїть до осені, потім починає повільно рости (до 50 коп в тиждень) і різько прискорює свій ріст (понад гривня в тиждень) після новин про скорочення фінансової допомоги десь в грудні.

Не буде ніякого падіння ні до 41, ні, тим більше, до 40...
asti
 
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