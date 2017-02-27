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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 лют, 2025 12:29
не понял,а что, курс продажи "зелени" на "меняле" (от 41,68 на сейчас, НЕ считая купюрр 1996-го года, которые еще дешевле) - ниже межбанка?
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Миша-клиент
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Додано: Сер 12 лют, 2025 14:10
Миша-клиент написав:
не понял,а что, курс продажи "зелени" на "меняле" (от 41,68 на сейчас, НЕ считая купюрр 1996-го года, которые еще дешевле) - ниже межбанка?
Детально не можу відповісти, але ми справді на міняйло спостерігаємо численні заявки із заниженими курсами. Колеги у пошуках рішення.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Сер 12 лют, 2025 18:52
Миша-клиент написав:
не понял,а что, курс продажи "зелени" на "меняле" (от 41,68 на сейчас, НЕ считая купюрр 1996-го года, которые еще дешевле) - ниже межбанка?
Уже второй день подряд киевский опт продает "белый" доллар временами дешевле МБ.
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Искатель
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Додано: Сер 12 лют, 2025 20:49
Искатель написав: Миша-клиент написав:
не понял,а что, курс продажи "зелени" на "меняле" (от 41,68 на сейчас, НЕ считая купюрр 1996-го года, которые еще дешевле) - ниже межбанка?
Уже второй день подряд киевский опт продает "белый" доллар временами дешевле МБ.
Может у них раньше всех появился инсайд о звонке Трампа Путину??! 😉😉😉
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asti
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Додано: Сер 12 лют, 2025 21:03
Змоделюємо ситуацію?
Пальцем в небо©
Наприклад:
1.04.2025 - настає мирний план/заморозка війни/кінець гарячої фази війни...
Варіанти розвитку курсу долара:
1. Курс долара +/- стабільний(1грн вгору/вниз до уваги не беремо) - і так триває мінімум рік?
2. Курс долара плавно падає протягом року?
3. Курс стрімко росте по 1-2грн/тиждень?
4. Ваш варіант?))
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Успіх
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Додано: Сер 12 лют, 2025 21:05
Интересно, что завтра на наличке будет - вниз??!
Биток, Евро и рубль выросли на новостях, но при этом,
как ни странно, растет и золото...
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asti
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Додано: Сер 12 лют, 2025 21:06
Успіх написав:
Варіанти розвитку курсу долара:
1. Курс долара +/- стабільний(1грн вгору/вниз до уваги не беремо) - і так триває мінімум рік?
2. Курс долара плавно падає протягом року?
3. Курс стрімко росте по 1-2грн/тиждень?
4. Ваш варіант?))
ИМХО спочатку трохи падає десь до 40-41 і так стоїть до осені, потім починає повільно рости (до 50 коп в тиждень) і різько прискорює свій ріст (понад гривня в тиждень) після новин про скорочення фінансової допомоги десь в грудні.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 12 лют, 2025 21:17
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Варіанти розвитку курсу долара:
1. Курс долара +/- стабільний(1грн вгору/вниз до уваги не беремо) - і так триває мінімум рік?
2. Курс долара плавно падає протягом року?
3. Курс стрімко росте по 1-2грн/тиждень?
4. Ваш варіант?))
ИМХО спочатку трохи падає десь до 40-41 і так стоїть до осені, потім починає повільно рости (до 50 коп в тиждень) і різько прискорює свій ріст (понад гривня в тиждень) після новин про скорочення фінансової допомоги десь в грудні.
Не буде ніякого падіння ні до 41, ні, тим більше, до 40...
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asti
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Додано: Сер 12 лют, 2025 21:57
asti написав:
Не буде ніякого падіння ні до 41, ні, тим більше, до 40...
почему вы это исключаете ?
текущей власти надо будет хоть что-то показать перед выборами. Это "что-то" может быть в том числе "стабильность курса гринвы".
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baraka
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Додано: Сер 12 лют, 2025 22:03
baraka написав: asti написав:
Не буде ніякого падіння ні до 41, ні, тим більше, до 40...
почему вы это исключаете ?
текущей власти надо будет хоть что-то показать перед выборами. Это "что-то" может быть в том числе "стабильность курса гринвы".
Так стабильность и будет скорее всего - стабильные 42...
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asti
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