У нас, если гривна укрепляется, то обычно только валютные заначки, которые предпочитает большинство населения, начинают стоить меньше в условных буханках хлеба. Может это и нужно к выборам показать, тут я не специалист.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 лют, 2025 22:05
У нас, если гривна укрепляется, то обычно только валютные заначки, которые предпочитает большинство населения, начинают стоить меньше в условных буханках хлеба. Может это и нужно к выборам показать, тут я не специалист.
Додано: Сер 12 лют, 2025 22:08
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