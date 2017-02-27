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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2025?

Опитування проводиться до П'ят 28 лют, 2025 16:05

Валютний ринок в контексті ДС 3.7 5 49
41,00-41,50
12%
6
41,50-42,00
18%
9
42,00-42,50
29%
14
42,50-43,00
29%
14
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
2%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
6%
3
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 22:05

  baraka написав:текущей власти надо будет хоть что-то показать перед выборами. Это "что-то" может быть в том числе "стабильность курса гринвы".

У нас, если гривна укрепляется, то обычно только валютные заначки, которые предпочитает большинство населения, начинают стоить меньше в условных буханках хлеба. Может это и нужно к выборам показать, тут я не специалист.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 22:08

  baraka написав:
  asti написав:Не буде ніякого падіння ні до 41, ні, тим більше, до 40...


почему вы это исключаете ?

текущей власти надо будет хоть что-то показать перед выборами. Это "что-то" может быть в том числе "стабильность курса гринвы".


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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 00:59

  moveton написав:Может это и нужно к выборам показать, тут я не специалист.

Ніяких виборів в цій країні вже не відбудеться...
sergey_sryvkin
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