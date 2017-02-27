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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 лют, 2025 22:05
baraka написав:
текущей власти надо будет хоть что-то показать перед выборами. Это "что-то" может быть в том числе "стабильность курса гринвы".
У нас, если гривна укрепляется, то обычно только валютные заначки, которые предпочитает большинство населения, начинают стоить меньше в условных буханках хлеба. Может это и нужно к выборам показать, тут я не специалист.
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Додано: Сер 12 лют, 2025 22:08
baraka написав: asti написав:
Не буде ніякого падіння ні до 41, ні, тим більше, до 40...
почему вы это исключаете ?
текущей власти надо будет хоть что-то показать перед выборами. Это "что-то" может быть в том числе "стабильность курса гринвы".
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Додано: Чет 13 лют, 2025 00:59
moveton написав:
Может это и нужно к выборам показать, тут я не специалист.
Ніяких виборів в цій країні вже не відбудеться...
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