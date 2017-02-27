Додано: Чет 13 лют, 2025 12:25

Інфляція в США несподівано підскочила, ускладнюючи картину для ФРС



У січні рівень інфляції в США зріс до 3%, що посилює аргументи на користь того, щоб Федеральний резерв поки що не знижував процентні ставки.



За даними Бюро статистики праці, споживчі ціни підскочили на 0,5% у порівнянні з груднем, що стало найшвидшим зростанням із серпня 2023 року. Річний темп інфляції минулого місяця склав 2,9%.



"Базовий" індекс споживчих цін, який не враховує харчові продукти та енергоносії, також виявився вищим за прогнози. У січні він зріс на 0,4% за місяць та на 3,3% у річному вимірі, що стало рекордом з квітня 2023 року.



Ціни на харчові продукти зросли на 0,5% порівняно з груднем і на 1,9% у річному вимірі. Найбільше здорожчали яйця – через спалах пташиного грипу їхня вартість зросла на 15,2% за чотири тижні та на 53% у порівнянні з минулим роком. Це найрізкіше зростання з червня 2015 року.



ФРС поки що не поспішає знижувати ставки, що може стати політичним питанням. Президент США у своєму першому терміні вже критикував центральний банк за відмову йти на поступки в монетарній політиці.





Дефіцит бюджету США за чотири місяці виявився рекордним



Дефіцит держбюджету США в січні становив $128,64 млрд, підскочивши майже вшестеро щодо показника за той же місяць минулого року ($21,93 млрд), повідомило міністерство фінансів країни.



Доходи бюджету минулого місяця зросли на 7,5% — до $513,294 млрд проти $477,32 млрд роком раніше.



При цьому витрати злетіли на 28,6% і становили $641,935 млрд порівняно з $499,25 млрд. У тому числі це було обумовлено перенесенням на січень виплат, які мали відбутися 1 лютого (вихідний день цього року).



За чотири місяці 2025 фінансового року, що розпочався 1 жовтня, негативне сальдо бюджету США досягло рекордних $839,585 млрд, збільшившись у 1,6 раза (на 58%) щодо аналогічного періоду роком раніше.



Обсяг надходжень зріс на 0,7%, склавши $1,596 трлн. Витрати збільшились на 15,1% — до $2,436 трлн. Обидва показники також зафіксували історичні максимуми.



Процентні виплати за держборгом збільшилися на 10% — до $392 млрд, військові витрати — на 13%, до $318 млрд, соціальні витрати — на 8%, до $529 млрд.



З урахуванням календарного чинника, дефіцит бюджету в січні залишився приблизно на торішньому рівні, з початку фінроку — зріс на 25%.