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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11812118131181411815

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2025?

Опитування проводиться до П'ят 28 лют, 2025 16:05

Валютний ринок в контексті ДС 3.7 5 50
41,00-41,50
12%
6
41,50-42,00
18%
9
42,00-42,50
30%
15
42,50-43,00
28%
14
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
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46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
6%
3
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 22:05

  baraka написав:текущей власти надо будет хоть что-то показать перед выборами. Это "что-то" может быть в том числе "стабильность курса гринвы".

У нас, если гривна укрепляется, то обычно только валютные заначки, которые предпочитает большинство населения, начинают стоить меньше в условных буханках хлеба. Может это и нужно к выборам показать, тут я не специалист.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2025 22:08

  baraka написав:
  asti написав:Не буде ніякого падіння ні до 41, ні, тим більше, до 40...


почему вы это исключаете ?

текущей власти надо будет хоть что-то показать перед выборами. Это "что-то" может быть в том числе "стабильность курса гринвы".


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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 12:25

Інфляція в США несподівано підскочила, ускладнюючи картину для ФРС

У січні рівень інфляції в США зріс до 3%, що посилює аргументи на користь того, щоб Федеральний резерв поки що не знижував процентні ставки.

За даними Бюро статистики праці, споживчі ціни підскочили на 0,5% у порівнянні з груднем, що стало найшвидшим зростанням із серпня 2023 року. Річний темп інфляції минулого місяця склав 2,9%.

"Базовий" індекс споживчих цін, який не враховує харчові продукти та енергоносії, також виявився вищим за прогнози. У січні він зріс на 0,4% за місяць та на 3,3% у річному вимірі, що стало рекордом з квітня 2023 року.

Ціни на харчові продукти зросли на 0,5% порівняно з груднем і на 1,9% у річному вимірі. Найбільше здорожчали яйця – через спалах пташиного грипу їхня вартість зросла на 15,2% за чотири тижні та на 53% у порівнянні з минулим роком. Це найрізкіше зростання з червня 2015 року.

ФРС поки що не поспішає знижувати ставки, що може стати політичним питанням. Президент США у своєму першому терміні вже критикував центральний банк за відмову йти на поступки в монетарній політиці.


Дефіцит бюджету США за чотири місяці виявився рекордним

Дефіцит держбюджету США в січні становив $128,64 млрд, підскочивши майже вшестеро щодо показника за той же місяць минулого року ($21,93 млрд), повідомило міністерство фінансів країни.

Доходи бюджету минулого місяця зросли на 7,5% — до $513,294 млрд проти $477,32 млрд роком раніше.

При цьому витрати злетіли на 28,6% і становили $641,935 млрд порівняно з $499,25 млрд. У тому числі це було обумовлено перенесенням на січень виплат, які мали відбутися 1 лютого (вихідний день цього року).

За чотири місяці 2025 фінансового року, що розпочався 1 жовтня, негативне сальдо бюджету США досягло рекордних $839,585 млрд, збільшившись у 1,6 раза (на 58%) щодо аналогічного періоду роком раніше.

Обсяг надходжень зріс на 0,7%, склавши $1,596 трлн. Витрати збільшились на 15,1% — до $2,436 трлн. Обидва показники також зафіксували історичні максимуми.

Процентні виплати за держборгом збільшилися на 10% — до $392 млрд, військові витрати — на 13%, до $318 млрд, соціальні витрати — на 8%, до $529 млрд.

З урахуванням календарного чинника, дефіцит бюджету в січні залишився приблизно на торішньому рівні, з початку фінроку — зріс на 25%.
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 16:20

Там сегодня вроде еще отчет в 16.30 по промышленной инфляции, а там…. с тарифами будущими, может и пару десятков накинуть

А пром инфляция, это будущие расходы потребителя
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 16:25

Цены на золото выросли в четверг, поскольку инвесторы напряженно следят за тарифными планами Трампа, которые могут еще больше обострить глобальную торговую войну, пишет Reuters.

Также игроки покупают защитный металл в преддверии публикации следующего отчета по инфляции в США после вчерашнего релиза, отразившего резкое ускорение роста потребительских цен в январе. Данные по ценам производителей США выйдут в 16:30 мск.

Спотовое золото прибавило 0,29% до $2,912 за унцию к 11:36 мск., приближаясь к рекордному максимуму $2,943, достигнутому во вторник. Фьючерсы укрепились на 0,31% до $2,938.

Трамп заявил, что вскоре введет ответные тарифы для каждой страны, которая вводит пошлины на импорт из США, что усиливает опасения о расширении глобальной торговой войны и угрожает ускорением инфляции в Штатах.

«Золото продолжает служить ключевым элементом диверсификации рисков на фоне торговой неопределенности, поскольку участники рынка стремятся снизить волатильность портфеля», — отметил стратег IG Йэп Джун Ронг.

Цены на золото упали более чем на 1% в среду после того, как данные показали, что индекс потребительских цен в США вырос максимально почти за полтора года, подтвердив, что у ФРС нет необходимости в спешке со снижением ставки.

Но вскоре желтый металл отскочил, поскольку неопределенность вокруг торговой войны продолжила поддерживать спрос на безопасный актив.

«Рынки в основном игнорируют неожиданно сильные данные по CPI. Отчет по PPI может иметь менее заметное влияние на настроение, учитывая, что ожидания по ставкам уже сформировались и предполагают более длительный период высокой стоимости кредитования», — сказал Йэп.

Спотовое серебро выросло на 0,5% до $32.37 за унцию, платина подорожала на 0,7% до $999.85, а палладий укрепился на 1,2% до $984.86.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 18:03

  Ірина_ написав:
  Миша-клиент написав:не понял,а что, курс продажи "зелени" на "меняле" (от 41,68 на сейчас, НЕ считая купюрр 1996-го года, которые еще дешевле) - ниже межбанка?

Детально не можу відповісти, але ми справді на міняйло спостерігаємо численні заявки із заниженими курсами. Колеги у пошуках рішення.

З повагою,


Лично мое мнение,в предверии дня валентина подвинули курсы,на несколько дней,не зависимо от купюр,для аграриев,для посевной скидываться пока рановато,а может аграрии и поправят меня.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 18:15

  Успіх написав:Змоделюємо ситуацію? :)
Пальцем в небо© :lol:

Наприклад:
1.04.2025 - настає мирний план/заморозка війни/кінець гарячої фази війни...

Варіанти розвитку курсу долара:
1. Курс долара +/- стабільний(1грн вгору/вниз до уваги не беремо) - і так триває мінімум рік?

2. Курс долара плавно падає протягом року?

3. Курс стрімко росте по 1-2грн/тиждень? :mrgreen:

4. Ваш варіант?))


Вітаю!Та тут таке,країна процентів на 80 на допомозі,буде план Маршалачи ні? хз.
shatenerbi
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