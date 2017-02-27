Додано: Чет 13 лют, 2025 16:25

Цены на золото выросли в четверг, поскольку инвесторы напряженно следят за тарифными планами Трампа, которые могут еще больше обострить глобальную торговую войну, пишет Reuters.



Также игроки покупают защитный металл в преддверии публикации следующего отчета по инфляции в США после вчерашнего релиза, отразившего резкое ускорение роста потребительских цен в январе. Данные по ценам производителей США выйдут в 16:30 мск.



Спотовое золото прибавило 0,29% до $2,912 за унцию к 11:36 мск., приближаясь к рекордному максимуму $2,943, достигнутому во вторник. Фьючерсы укрепились на 0,31% до $2,938.



Трамп заявил, что вскоре введет ответные тарифы для каждой страны, которая вводит пошлины на импорт из США, что усиливает опасения о расширении глобальной торговой войны и угрожает ускорением инфляции в Штатах.



«Золото продолжает служить ключевым элементом диверсификации рисков на фоне торговой неопределенности, поскольку участники рынка стремятся снизить волатильность портфеля», — отметил стратег IG Йэп Джун Ронг.



Цены на золото упали более чем на 1% в среду после того, как данные показали, что индекс потребительских цен в США вырос максимально почти за полтора года, подтвердив, что у ФРС нет необходимости в спешке со снижением ставки.



Но вскоре желтый металл отскочил, поскольку неопределенность вокруг торговой войны продолжила поддерживать спрос на безопасный актив.



«Рынки в основном игнорируют неожиданно сильные данные по CPI. Отчет по PPI может иметь менее заметное влияние на настроение, учитывая, что ожидания по ставкам уже сформировались и предполагают более длительный период высокой стоимости кредитования», — сказал Йэп.



Спотовое серебро выросло на 0,5% до $32.37 за унцию, платина подорожала на 0,7% до $999.85, а палладий укрепился на 1,2% до $984.86.