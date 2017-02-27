На основі чого? США вимкнуть друкарський станок?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:20
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:36
мода меняется. нынешние «инвесторы» наиграются, потом лет 10-15 ждем, пока новое поколение подрастет, со свежими деньгами.
предыдущий взлет был в 2012. а следующий в 2040)
думаю, в нынешнем цикле мы на пике и 4.5к увидим. но эти прогнозы дело неблагодарное. нет еще фазы «из каждого утюга» и резкого взлета, пока еще чистильщики обуви не подключились
Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:44
smdtranz а я очікую, що десь кожні 10-15 років курс золота відносно долара буде подвоюватись і до мого виходу на пенсію в 2048 проб'є 10_000
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