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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2025?

Опитування проводиться до П'ят 28 лют, 2025 16:05

Валютний ринок в контексті ДС 3.7 5 51
41,00-41,50
12%
6
41,50-42,00
18%
9
42,00-42,50
29%
15
42,50-43,00
27%
14
43,00-43,50
4%
2
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
2%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
6%
3
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  smdtranz написав:на я на 99% уверен, что через 10 лет будет около 2500-3000

На основі чого? США вимкнуть друкарський станок?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:36

  Дюрі-бачі написав:
  smdtranz написав:на я на 99% уверен, что через 10 лет будет около 2500-3000

На основі чого? США вимкнуть друкарський станок?



мода меняется. нынешние «инвесторы» наиграются, потом лет 10-15 ждем, пока новое поколение подрастет, со свежими деньгами.
предыдущий взлет был в 2012. а следующий в 2040)

думаю, в нынешнем цикле мы на пике и 4.5к увидим. но эти прогнозы дело неблагодарное. нет еще фазы «из каждого утюга» и резкого взлета, пока еще чистильщики обуви не подключились
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:44

smdtranz а я очікую, що десь кожні 10-15 років курс золота відносно долара буде подвоюватись і до мого виходу на пенсію в 2048 проб'є 10_000
Дюрі-бачі
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