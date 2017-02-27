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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:20
smdtranz написав:
на я на 99% уверен, что через 10 лет будет около 2500-3000
На основі чого? США вимкнуть друкарський станок?
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:36
Дюрі-бачі написав: smdtranz написав:
на я на 99% уверен, что через 10 лет будет около 2500-3000
На основі чого? США вимкнуть друкарський станок?
мода меняется. нынешние «инвесторы» наиграются, потом лет 10-15 ждем, пока новое поколение подрастет, со свежими деньгами.
предыдущий взлет был в 2012. а следующий в 2040)
думаю, в нынешнем цикле мы на пике и 4.5к увидим. но эти прогнозы дело неблагодарное. нет еще фазы «из каждого утюга» и резкого взлета, пока еще чистильщики обуви не подключились
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smdtranz
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 18:44
smdtranz а я очікую, що десь кожні 10-15 років курс золота відносно долара буде подвоюватись і до мого виходу на пенсію в 2048 проб'є 10_000
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:43
Так що зараз брати на всі? 😃
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ihorsic
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:43
Так що зараз брати на всі? 😃
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ihorsic
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 19:47
Дюрі-бачі написав:smdtranz
а я очікую, що десь кожні 10-15 років курс золота відносно долара буде подвоюватись і до мого виходу на пенсію в 2048 проб'є 10_000
фіксуємо? ну якщо не проб'є, то там ящик бренді на товариство - ну хто дотягне до того часу
ви на пенсію в 60 чи 65 плануєте?) ви ж викладач - 70-75 років
є ще варіант, що до 2048 року США змінить валюту
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Shaman
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Додано: П'ят 14 лют, 2025 20:31
Shaman написав:
ви на пенсію в 60 чи 65 плануєте?)
Планую в 60, наче стажу має хватити навіть якщо ще років 5 черговою реформою накинуть. Звісно я дуже великий оптиміст...
Shaman написав:
фіксуємо? ну якщо не проб'є, то там ящик бренді на товариство - ну хто дотягне до того часу
Без проблем
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Дюрі-бачі
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