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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 лют, 2025 02:22
ihorsic написав:
Хотілось думку колег почути....
На якій відмітці буде розворот по золоту? Купляти зараз чи почекати? Горизонт 10 років
Ні.
Купляти будете завтра картоплю.
Проаналізуйте графік росту.
Звичайно, Трамп впливає..але не варто ставитися до нього занадто серйозно;)
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Додано: Суб 15 лют, 2025 02:32
smdtranz написав: Дюрі-бачі написав: smdtranz написав:
на я на 99% уверен, что через 10 лет будет около 2500-3000
На основі чого? США вимкнуть друкарський станок?
мода меняется. нынешние «инвесторы» наиграются, потом лет 10-15 ждем, пока новое поколение подрастет, со свежими деньгами.
предыдущий взлет был в 2012. а следующий в 2040)
думаю, в нынешнем цикле мы на пике и 4.5к увидим. но эти прогнозы дело неблагодарное. нет еще фазы «из каждого утюга» и резкого взлета, пока еще чистильщики обуви не подключились
Так в прошлый раз они и не подключались)
А насчёт свежих денег и 10-15 лет - таки да)
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