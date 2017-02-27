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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 лют, 2025 02:22
ihorsic написав:
Хотілось думку колег почути....
На якій відмітці буде розворот по золоту? Купляти зараз чи почекати? Горизонт 10 років
Ні.
Купляти будете завтра картоплю.
Проаналізуйте графік росту.
Звичайно, Трамп впливає..але не варто ставитися до нього занадто серйозно;)
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Додано: Суб 15 лют, 2025 02:32
smdtranz написав: Дюрі-бачі написав: smdtranz написав:
на я на 99% уверен, что через 10 лет будет около 2500-3000
На основі чого? США вимкнуть друкарський станок?
мода меняется. нынешние «инвесторы» наиграются, потом лет 10-15 ждем, пока новое поколение подрастет, со свежими деньгами.
предыдущий взлет был в 2012. а следующий в 2040)
думаю, в нынешнем цикле мы на пике и 4.5к увидим. но эти прогнозы дело неблагодарное. нет еще фазы «из каждого утюга» и резкого взлета, пока еще чистильщики обуви не подключились
Так в прошлый раз они и не подключались)
А насчёт свежих денег и 10-15 лет - таки да)
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Додано: Суб 15 лют, 2025 11:22
Миша-клиент написав:
Да неизвестно, что в такой перспективе будет представлять реальную ценность
Цінністю є те, що в дефіциті.
ИМХО от діаманти можуть втратити цінність в будь-який момент, оскільки людство вміє їх виготовляти штучно в будь-якій кількості, стримує тільки картельний зговір олігополії, долари можуть надрукувати/випустити в будь-якій кількості, чим активно займаються вже 5 років, а золото поки не вміють крафтити як алхіміки і тому воно буде в ціні.
asti написав:
А скільки ж тоді Біткоїн буде коштувати - мульйон чи шо??!
може й мільйон, але впевнений, що то тільки питання часу коли доведуть до розуму квантові комп'ютери і вся сучасна крипта перетвориться в ніщо. Звісно її місце займе нова крипта, але вона буде такою, що контролювати її зможуть тільки уряди топових країн (США, Китай) або компанії - гіганти (Гугл)
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Додано: Суб 15 лют, 2025 11:43
Дюрі-бачі написав: Миша-клиент написав:
Да неизвестно, что в такой перспективе будет представлять реальную ценность
Цінністю є те, що в дефіциті.
ИМХО от діаманти можуть втратити цінність в будь-який момент, оскільки людство вміє їх виготовляти штучно в будь-якій кількості, стримує тільки картельний зговір олігополії, долари можуть надрукувати/випустити в будь-якій кількості, чим активно займаються вже 5 років, а золото поки не вміють крафтити як алхіміки і тому воно буде в ціні.
asti написав:
А скільки ж тоді Біткоїн буде коштувати - мульйон чи шо??!
може й мільйон, але впевнений, що то тільки питання часу коли доведуть до розуму квантові комп'ютери і вся сучасна крипта перетвориться в ніщо. Звісно її місце займе нова крипта, але вона буде такою, що контролювати її зможуть тільки уряди топових країн (США, Китай) або компанії - гіганти (Гугл)
щас искусственный каратник стоит баксов 300, прекрасного качества.
есть уже технология осаждения из газа, лет через 20 приборы для выращивания будут продаваться на ОЛХ
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Додано: Суб 15 лют, 2025 11:43
Миша-клиент написав:
помню настоящие (!) николаевские червонцы по 80 баксов/шт.
а (чуть раньше) параллельным трэком были и сами баксы по 10_лет_ИТК/шт.
если не сторговаться...
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Додано: Суб 15 лют, 2025 11:51
Дюрі-бачі написав: Миша-клиент написав:
Да неизвестно, что в такой перспективе будет представлять реальную ценность
Цінністю є те, що в дефіциті.
ИМХО от діаманти можуть втратити цінність в будь-який момент, оскільки людство вміє їх виготовляти штучно в будь-якій кількості, стримує тільки картельний зговір олігополії, долари можуть надрукувати/випустити в будь-якій кількості, чим активно займаються вже 5 років, а золото поки не вміють крафтити як алхіміки і тому воно буде в ціні.
asti написав:
А скільки ж тоді Біткоїн буде коштувати - мульйон чи шо??!
може й мільйон, але впевнений, що то тільки питання часу коли доведуть до розуму квантові комп'ютери і вся сучасна крипта перетвориться в ніщо. Звісно її місце займе нова крипта, але вона буде такою, що контролювати її зможуть тільки уряди топових країн (США, Китай) або компанії - гіганти (Гугл)
У цілому погоджуюсь з вами, особливо в тому що стосується крипти - також вважаю що це повітря на хайпі яке через певний час знову перетвориться на повітря. Але якщо поглянути на золото то його ціна теж значним чином є хайповою - адже золото як таке на відміну від інших рідкоземельних металів не потрібне для промислового застосування у тих кількостях (навіть) у яких воно видобувається - про гігантські об'єми золота яке зберігається я вже мовчу. Тому я вважаю що справжні цінності у перспективі це технології, земля і прісна вода та рідкоземельних метали. Все інше - таке собі//)
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Додано: Суб 15 лют, 2025 12:15
asti написав: Дюрі-бачі написав: Миша-клиент написав:
Да неизвестно, что в такой перспективе будет представлять реальную ценность
Цінністю є те, що в дефіциті.
ИМХО от діаманти можуть втратити цінність в будь-який момент, оскільки людство вміє їх виготовляти штучно в будь-якій кількості, стримує тільки картельний зговір олігополії, долари можуть надрукувати/випустити в будь-якій кількості, чим активно займаються вже 5 років, а золото поки не вміють крафтити як алхіміки і тому воно буде в ціні.
asti написав:
А скільки ж тоді Біткоїн буде коштувати - мульйон чи шо??!
може й мільйон, але впевнений, що то тільки питання часу коли доведуть до розуму квантові комп'ютери і вся сучасна крипта перетвориться в ніщо. Звісно її місце займе нова крипта, але вона буде такою, що контролювати її зможуть тільки уряди топових країн (США, Китай) або компанії - гіганти (Гугл)
У цілому погоджуюсь з вами, особливо в тому що стосується крипти - також вважаю що це повітря на хайпі яке через певний час знову перетвориться на повітря. Але якщо поглянути на золото то його ціна теж значним чином є хайповою - адже золото як таке на відміну від інших рідкоземельних металів не потрібне для промислового застосування у тих кількостях (навіть) у яких воно видобувається - про гігантські об'єми золота яке зберігається я вже мовчу. Тому я вважаю що справжні цінності у перспективі це технології, земля і прісна вода та рідкоземельних метали. Все інше - таке собі//)
про хайп ціни на золото -
ви (горстка "білих людей") розкажіть це 1.5 мільярдам індусів та ще (мабуть, не меньш
1-3 мільярдам) інших заінтересованих арабо-азіатів
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