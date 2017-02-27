Додано: Суб 15 лют, 2025 19:46

Трохи офтопу вихідного дня з чуть більшим фокусом на нашу реальність.

Ще при першому царюванні Трамп прямим текстом казав Європі, що їм треба зайнятися своєю безпекою у всіх аспектах: енергетичною, економічною, військовою. Але ЄС була в міцних лапах Меркель, яка інтенсивно розвалювала енергетичний комплекс і важку промисловість союзу під гаслами екології і боротьби з полімерною харчовою упаковкою.

Зараз Трамп другий раз попросив Європу зайнятися своєю безпекою. Така можливість є у Франції (один з найбільших виробників високотехнологічних озброєнь в світі, ядерна країна), Німеччини (потужний сплячий ВПК і розвинена промисловість, висока технологічність), Польщі (сильна армія, численне населення, прийнятний рівень економіки). Варто б доєднати Велику Британію (високотехнологічна армія і ядерна зброя) і Україну (найбільша і найдієздатніша армія Європи з унікальним бойовим досвідом,якби нам засобів як у Франції чи Британії…).

Але в ЄС старі фундаментальні проблеми, які не дають знайти спільну мову (закладені і виплекані Меркель і її попередниками) ну і на носі вибори в багатьох країнах, після яких хто зна що буде (Маск і тіктоки всякі творять чудеса).

На створення дієздатного військового союзу є тижні чи місяці, в кращому випадку. Але чи зможуть...

Щодо корисних копалин. Санкції проти Бені, Боголюбова і Жеваго - це розчистка простору для видобутку. У цих олігархів було купа дозволів на розробку і видобуток. Порошенко в списку з купою порушень процедури і помилкою в ІПН для того щоб налякати і спробувати схилити до поступок щодо виборів. Медведчук для замилювання очей.

Щодо Мюнхену. Вчора Єрмаку не вдалося домовитися хоч про якісь особисті гарантії безпеки для себе і Зеленського. Навіть під здачу надр. Тим більше, не вдалося отримати долю в можливому майбутньому видобутку. Крім того, на виборах настоюють люди Трампа, допомоги чи сприяння не обіцяють. Більше того, Вашингтон настоює на зміні влади.Дані обставини ніяк не влаштовують Є і З. Тому вони всіх послали і пішли думати. Сьогодні перемовини продовжилися, але результат не очікується.

А росії ці корисні копалини потрібні разом з кваліфікованим, працьовитим, тверезим населенням та портами Чорного моря. Населення отримати не вдалося портів теж (азовські малі і мілкі). Тепер кремлю просто важливо, щоб ні Україна, ні ЄС ці надра не отримали. Трамп розуміє це і пробує виторгувати у кремля їх під себе з додатковими поступками, але москва так просто нічого не віддасть. Тому репарації ми вже точно «запили водою». А варіант отримати заморожені мільярди росії ще недавно жеврів, але вже, мабуть, теж по ньому…

Протистояння Китаю і США наростає, попри заводи Маска. І обидвом важливо мати росію союзником. Вашингтон, в купі з українським питанням, перетягує кремль на свою сторону. Це грозить нам додатковими втратами в розміні. Але ще більше це грозить зривом любих домовленостей, якщо Сі наступить на горішки московським мачам. Тому в теплі стосунки Трампа і пуйла уже вліз Сі. Перемовини і "сдєлка" під подвійною загрозою зриву.

Будь яка негативна новина щодо можливого «миру» зразу різко вдарить як по курсу грн. до ВКВ так і ойро до долара США. А ці новини не за горами…