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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 15 лют, 2025 19:46
Трохи офтопу вихідного дня з чуть більшим фокусом на нашу реальність.
Ще при першому царюванні Трамп прямим текстом казав Європі, що їм треба зайнятися своєю безпекою у всіх аспектах: енергетичною, економічною, військовою. Але ЄС була в міцних лапах Меркель, яка інтенсивно розвалювала енергетичний комплекс і важку промисловість союзу під гаслами екології і боротьби з полімерною харчовою упаковкою.
Зараз Трамп другий раз попросив Європу зайнятися своєю безпекою. Така можливість є у Франції (один з найбільших виробників високотехнологічних озброєнь в світі, ядерна країна), Німеччини (потужний сплячий ВПК і розвинена промисловість, висока технологічність), Польщі (сильна армія, численне населення, прийнятний рівень економіки). Варто б доєднати Велику Британію (високотехнологічна армія і ядерна зброя) і Україну (найбільша і найдієздатніша армія Європи з унікальним бойовим досвідом,якби нам засобів як у Франції чи Британії…).
Але в ЄС старі фундаментальні проблеми, які не дають знайти спільну мову (закладені і виплекані Меркель і її попередниками) ну і на носі вибори в багатьох країнах, після яких хто зна що буде (Маск і тіктоки всякі творять чудеса).
На створення дієздатного військового союзу є тижні чи місяці, в кращому випадку. Але чи зможуть...
Щодо корисних копалин. Санкції проти Бені, Боголюбова і Жеваго - це розчистка простору для видобутку. У цих олігархів було купа дозволів на розробку і видобуток. Порошенко в списку з купою порушень процедури і помилкою в ІПН для того щоб налякати і спробувати схилити до поступок щодо виборів. Медведчук для замилювання очей.
Щодо Мюнхену. Вчора Єрмаку не вдалося домовитися хоч про якісь особисті гарантії безпеки для себе і Зеленського. Навіть під здачу надр. Тим більше, не вдалося отримати долю в можливому майбутньому видобутку. Крім того, на виборах настоюють люди Трампа, допомоги чи сприяння не обіцяють. Більше того, Вашингтон настоює на зміні влади.Дані обставини ніяк не влаштовують Є і З. Тому вони всіх послали і пішли думати. Сьогодні перемовини продовжилися, але результат не очікується.
А росії ці корисні копалини потрібні разом з кваліфікованим, працьовитим, тверезим населенням та портами Чорного моря. Населення отримати не вдалося портів теж (азовські малі і мілкі). Тепер кремлю просто важливо, щоб ні Україна, ні ЄС ці надра не отримали. Трамп розуміє це і пробує виторгувати у кремля їх під себе з додатковими поступками, але москва так просто нічого не віддасть. Тому репарації ми вже точно «запили водою». А варіант отримати заморожені мільярди росії ще недавно жеврів, але вже, мабуть, теж по ньому…
Протистояння Китаю і США наростає, попри заводи Маска. І обидвом важливо мати росію союзником. Вашингтон, в купі з українським питанням, перетягує кремль на свою сторону. Це грозить нам додатковими втратами в розміні. Але ще більше це грозить зривом любих домовленостей, якщо Сі наступить на горішки московським мачам. Тому в теплі стосунки Трампа і пуйла уже вліз Сі. Перемовини і "сдєлка" під подвійною загрозою зриву.
Будь яка негативна новина щодо можливого «миру» зразу різко вдарить як по курсу грн. до ВКВ так і ойро до долара США. А ці новини не за горами…
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orest
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Додано: Суб 15 лют, 2025 19:49
І щоб два рази не вставати.
За даними Держмитслужби зовнішній товарообіг України за січень 2025 року склав $8,7 млрд.
Протягом січня 2025 року в Україну ІМПОРТУВАЛИ товарів на суму $5,5 млрд (що на 8% більше, ніж у січні 2024), а ЕКСПОРТУВАЛИ – на $3,2 млрд (на 2% менше, ніж у січні 2024).
Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України:
• Китай — $1,4 млрд,
• Польща — $487 млн,
• Туреччина — $389 млн.
Експортували з України найбільше до:
• Польщі — на $352 млн,
• Італії — на $205 млн
• Іспанії — на $202 млн,
Найбільш експортованими з України товарами залишаються
• продовольчі товари — $1,8 млрд
• метали та вироби з них — $325 млн
• машини, устаткування та транспорт — $282 млн.,
а найбільш імпортованими :
• машини, устаткування та транспорт — $2,2 млрд
• продукція хімічної промисловості — $901 млн
• паливно-енергетичні — $734 млн.
Як і раніше, імпорт значно перевищує експорт, а товарна структура експорту характеризується вираженою сировинною орієнтацією.
Крім того, у січні 2025 року індекс споживчих цін на товари та послуги порівняно із січнем 2024 року склав 112,9%.
Серед лідерів збільшення:
- електроенергія – 163,6%
- овочі – 133,9%
- масло – 133,9%
- олія – 125,4%
- послуги зв'язку – 125,3%
- хліб – 120%
Нажаль, цей негативний тренд продовжиться через чергове збільшення з 1 січня 2025 року акцизів на бензин, дизель, скраплений газ, через підвищення ставки військового збору, розмір якого частково перекладуть у вартість продукції, через зростання вартості газу для промисловості та відновлення обмежень постачання електроенергії.
І не за горами підвищення вартості самої електроенергії, про що вже починають говорити експерти енергетичного ринку, особливо в контексті реалізації найбільшої владної афери цього року – купівлі російських реакторів для Хмельницької АЕС.
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orest
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Додано: Суб 15 лют, 2025 20:10
orest написав:
Будь яка негативна новина щодо можливого «миру» зразу різко вдарить як по курсу грн. до ВКВ так і ойро до долара США. А ці новини не за горами…
Чому? Поки в нас 40+ млрд. ЗВР і ще 30+ млрд. дадуть цього року, то курсу нічого не загрожує (не буде девальвація вища за облікову ставку). От коли в 2026 дадуть менше...
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Додано: Суб 15 лют, 2025 21:48
Орест молодець. Толково написано. Навіть я -простий охоронець із троєщинського супермаркету- усе зрозумів
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Додано: Нед 16 лют, 2025 13:17
Дюрі-бачі написав:
Чому? Поки в нас 40+ млрд. ЗВР і ще 30+ млрд. дадуть цього року, то курсу нічого не загрожує (не буде девальвація вища за облікову ставку). От коли в 2026 дадуть менше...
Рокету людина запускає з теплого дивану///
Є така релігія під назвою будетількидорощати, під неї притягуються вигадані факти і не зрозумілі припущення, часто ці додумування, на порожньому місці, називають натягнув сову на глобус.
Іде зараз важка підкилимна боротьба між нашими кеманичами і трампістами за гарантії безпеки після Мінськ 3, але парадокс в тому, що на курс це зовсім не впливає, ми працюємо в рамках закона України під назвою бюджет 2025, там чітко все написано, правдивість тлумачень доказана минулими роками))
Це все що треба знати про нострадамусів і просто фантазерів, які банально хочуть заробити плюсів на біді під назвою війна і проблемах нашої багатостраждальної країни та народа, всім гарного дня, бажаю знайти сили і привід хоч декілька разів за день посміхнутися!
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somilitark
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Додано: Нед 16 лют, 2025 14:20
orest написав:
Будь яка негативна новина щодо можливого «миру» зразу різко вдарить як по курсу грн. до ВКВ так і ойро до долара США. А ці новини не за горами…
orest написав:
Як і раніше, імпорт значно перевищує експорт, а товарна структура експорту характеризується вираженою сировинною орієнтацією.
Крім того, у січні 2025 року індекс споживчих цін на товари та послуги порівняно із січнем 2024 року склав 112,9%.
Вітаю.
Дякуємо вам за думки.
Відчувається, що ви очікуєте продовження девальвації гривні та можливого походу євро до паритету.По девальвації гривні питання напевно не в тому чи вона буде, а в її темпах.
А що стосується євро та Європи, то як свідчить життєва практика, коли здається, що у однієї із сторін є велика перевага, то сторонній споглядач розглядає здебільшого арґументи сильнішої сторони, але не враховує потенційні дії слабшої (а вони будуть).
Європі потрібні зміни. Британія, Франція та Німеччина готові до змін. Та й із цією ситуацією коли хвіст виляє собакою (я про Орбана) теж потрібно щось робити. Трамп не приховує того, що хоче, щоб Європа змінилась. І в цьому є резон. От тільки у Європи і у Трампа різне бачення цих змін.
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Додано: Нед 16 лют, 2025 14:59
somilitark написав:
правдивість тлумачень доказана минулими роками))
в 2023 НБУ забив великий болт на бюджет по 42 і тримав 36.6. Як в 2022 забив на бюджетні 28 і тримав 36.6. Тому основний фактор який визначає курс - бажання НБУ, яке трохи корелює з обсягом міжнародної допомоги.
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