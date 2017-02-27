Трохи офтопу вихідного дня з чуть більшим фокусом на нашу реальність. Ще при першому царюванні Трамп прямим текстом казав Європі, що їм треба зайнятися своєю безпекою у всіх аспектах: енергетичною, економічною, військовою. Але ЄС була в міцних лапах Меркель, яка інтенсивно розвалювала енергетичний комплекс і важку промисловість союзу під гаслами екології і боротьби з полімерною харчовою упаковкою. Зараз Трамп другий раз попросив Європу зайнятися своєю безпекою. Така можливість є у Франції (один з найбільших виробників високотехнологічних озброєнь в світі, ядерна країна), Німеччини (потужний сплячий ВПК і розвинена промисловість, висока технологічність), Польщі (сильна армія, численне населення, прийнятний рівень економіки). Варто б доєднати Велику Британію (високотехнологічна армія і ядерна зброя) і Україну (найбільша і найдієздатніша армія Європи з унікальним бойовим досвідом,якби нам засобів як у Франції чи Британії…). Але в ЄС старі фундаментальні проблеми, які не дають знайти спільну мову (закладені і виплекані Меркель і її попередниками) ну і на носі вибори в багатьох країнах, після яких хто зна що буде (Маск і тіктоки всякі творять чудеса). На створення дієздатного військового союзу є тижні чи місяці, в кращому випадку. Але чи зможуть... Щодо корисних копалин. Санкції проти Бені, Боголюбова і Жеваго - це розчистка простору для видобутку. У цих олігархів було купа дозволів на розробку і видобуток. Порошенко в списку з купою порушень процедури і помилкою в ІПН для того щоб налякати і спробувати схилити до поступок щодо виборів. Медведчук для замилювання очей. Щодо Мюнхену. Вчора Єрмаку не вдалося домовитися хоч про якісь особисті гарантії безпеки для себе і Зеленського. Навіть під здачу надр. Тим більше, не вдалося отримати долю в можливому майбутньому видобутку. Крім того, на виборах настоюють люди Трампа, допомоги чи сприяння не обіцяють. Більше того, Вашингтон настоює на зміні влади.Дані обставини ніяк не влаштовують Є і З. Тому вони всіх послали і пішли думати. Сьогодні перемовини продовжилися, але результат не очікується. А росії ці корисні копалини потрібні разом з кваліфікованим, працьовитим, тверезим населенням та портами Чорного моря. Населення отримати не вдалося портів теж (азовські малі і мілкі). Тепер кремлю просто важливо, щоб ні Україна, ні ЄС ці надра не отримали. Трамп розуміє це і пробує виторгувати у кремля їх під себе з додатковими поступками, але москва так просто нічого не віддасть. Тому репарації ми вже точно «запили водою». А варіант отримати заморожені мільярди росії ще недавно жеврів, але вже, мабуть, теж по ньому… Протистояння Китаю і США наростає, попри заводи Маска. І обидвом важливо мати росію союзником. Вашингтон, в купі з українським питанням, перетягує кремль на свою сторону. Це грозить нам додатковими втратами в розміні. Але ще більше це грозить зривом любих домовленостей, якщо Сі наступить на горішки московським мачам. Тому в теплі стосунки Трампа і пуйла уже вліз Сі. Перемовини і "сдєлка" під подвійною загрозою зриву. Будь яка негативна новина щодо можливого «миру» зразу різко вдарить як по курсу грн. до ВКВ так і ойро до долара США. А ці новини не за горами…
І щоб два рази не вставати. За даними Держмитслужби зовнішній товарообіг України за січень 2025 року склав $8,7 млрд. Протягом січня 2025 року в Україну ІМПОРТУВАЛИ товарів на суму $5,5 млрд (що на 8% більше, ніж у січні 2024), а ЕКСПОРТУВАЛИ – на $3,2 млрд (на 2% менше, ніж у січні 2024). Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: • Китай — $1,4 млрд, • Польща — $487 млн, • Туреччина — $389 млн. Експортували з України найбільше до: • Польщі — на $352 млн, • Італії — на $205 млн • Іспанії — на $202 млн, Найбільш експортованими з України товарами залишаються • продовольчі товари — $1,8 млрд • метали та вироби з них — $325 млн • машини, устаткування та транспорт — $282 млн., а найбільш імпортованими : • машини, устаткування та транспорт — $2,2 млрд • продукція хімічної промисловості — $901 млн • паливно-енергетичні — $734 млн. Як і раніше, імпорт значно перевищує експорт, а товарна структура експорту характеризується вираженою сировинною орієнтацією. Крім того, у січні 2025 року індекс споживчих цін на товари та послуги порівняно із січнем 2024 року склав 112,9%. Серед лідерів збільшення: - електроенергія – 163,6% - овочі – 133,9% - масло – 133,9% - олія – 125,4% - послуги зв'язку – 125,3% - хліб – 120% Нажаль, цей негативний тренд продовжиться через чергове збільшення з 1 січня 2025 року акцизів на бензин, дизель, скраплений газ, через підвищення ставки військового збору, розмір якого частково перекладуть у вартість продукції, через зростання вартості газу для промисловості та відновлення обмежень постачання електроенергії. І не за горами підвищення вартості самої електроенергії, про що вже починають говорити експерти енергетичного ринку, особливо в контексті реалізації найбільшої владної афери цього року – купівлі російських реакторів для Хмельницької АЕС.
Дюрі-бачі написав:Чому? Поки в нас 40+ млрд. ЗВР і ще 30+ млрд. дадуть цього року, то курсу нічого не загрожує (не буде девальвація вища за облікову ставку). От коли в 2026 дадуть менше...
Рокету людина запускає з теплого дивану/// Є така релігія під назвою будетількидорощати, під неї притягуються вигадані факти і не зрозумілі припущення, часто ці додумування, на порожньому місці, називають натягнув сову на глобус. Іде зараз важка підкилимна боротьба між нашими кеманичами і трампістами за гарантії безпеки після Мінськ 3, але парадокс в тому, що на курс це зовсім не впливає, ми працюємо в рамках закона України під назвою бюджет 2025, там чітко все написано, правдивість тлумачень доказана минулими роками)) Це все що треба знати про нострадамусів і просто фантазерів, які банально хочуть заробити плюсів на біді під назвою війна і проблемах нашої багатостраждальної країни та народа, всім гарного дня, бажаю знайти сили і привід хоч декілька разів за день посміхнутися!
orest написав:Будь яка негативна новина щодо можливого «миру» зразу різко вдарить як по курсу грн. до ВКВ так і ойро до долара США. А ці новини не за горами…
orest написав:Як і раніше, імпорт значно перевищує експорт, а товарна структура експорту характеризується вираженою сировинною орієнтацією. Крім того, у січні 2025 року індекс споживчих цін на товари та послуги порівняно із січнем 2024 року склав 112,9%.
Вітаю. Дякуємо вам за думки. Відчувається, що ви очікуєте продовження девальвації гривні та можливого походу євро до паритету. По девальвації гривні питання напевно не в тому чи вона буде, а в її темпах.
А що стосується євро та Європи, то як свідчить життєва практика, коли здається, що у однієї із сторін є велика перевага, то сторонній споглядач розглядає здебільшого арґументи сильнішої сторони, але не враховує потенційні дії слабшої (а вони будуть).
Європі потрібні зміни. Британія, Франція та Німеччина готові до змін. Та й із цією ситуацією коли хвіст виляє собакою (я про Орбана) теж потрібно щось робити. Трамп не приховує того, що хоче, щоб Європа змінилась. І в цьому є резон. От тільки у Європи і у Трампа різне бачення цих змін.
в 2023 НБУ забив великий болт на бюджет по 42 і тримав 36.6. Як в 2022 забив на бюджетні 28 і тримав 36.6. Тому основний фактор який визначає курс - бажання НБУ, яке трохи корелює з обсягом міжнародної допомоги.
orest написав:Санкції проти Бені, Боголюбова і Жеваго - це розчистка простору для видобутку. У цих олігархів було купа дозволів на розробку і видобуток. Порошенко в списку з купою порушень процедури і помилкою в ІПН для того щоб налякати і спробувати схилити до поступок щодо виборів. Медведчук для замилювання очей.
Realist Трампу байдуже які зміни пройдуть в ЄС. Йому потрібно щоб США перестали міняти підгузки старому світу. І щоб ЄС значно збільшили закупки зброї в США, щоб підрівняти перекос в торговому балансі. А ЄС тим більше має бути байдуже що хоче чи що думає Трамп, Сі чи путін. Така величезна кількість людей, така потужна економічна спільнота, одна з найбільших наукових та технологічних потуг не може дати собі раду і постійно старається "звірити годинник" з кимось. Трамп ще минулого терміну говорив, що він чекає ініціатив і самостійності від регіональних лідерів.
США запитують у європейських союзників, що їм треба від Вашингтону в обмін на гарантії безпеки для України, — розміщення своїх військ і зброї. Ось перелік запитань, з якими ознайомилося Reuters: Що треба від США в обмін на безпекові гарантії в коротко- і довгостроковій перспективі? Хто готовий направити свої війська в Україну і в якій кількості? До чого США і Європа мають бути готові, якщо на ці війська нападе Росія? Що може зробити ЄС, щоб посилити Україну перед переговорами про мир? Як ЄС готовий посилити санкції проти РФ? Вашингтон націлений зʼясувати рівень готовності Європи захистити Україну після мирного врегулювання.
Щодо євро, коли НАСТУПНА адміністрація Трампа розпочне корекцію дефіциту торгового балансу США економічними методами, євро зміцниться і не до 1,1 чи навіть 1,2 а значно більше. Але це буде пізніше. А зараз економічна ситуація в ЄС, фінансова політика США та новинний фон щодо врегулювання війни будуть спричиняти значну волатильність євро.