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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 лют, 2025 08:34
baraka написав: asti написав:
Не буде ніякого падіння ні до 41, ні, тим більше, до 40...
почему вы это исключаете ?
текущей власти надо будет хоть что-то показать перед выборами. Это "что-то" может быть в том числе "стабильность курса гринвы".
Показати зниження курсу на 50 копійок - це якось слабенько під вибори)
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