RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11816118171181811819

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2025?

Опитування проводиться до П'ят 28 лют, 2025 16:05

Валютний ринок в контексті ДС 3.5 5 57
41,00-41,50
12%
7
41,50-42,00
21%
12
42,00-42,50
30%
17
42,50-43,00
25%
14
43,00-43,50
4%
2
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
2%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
3
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 16:59

Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4796
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 2020 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 18:17

Ірина_

Получается у нас падение $ речи Венса,что то слабо верится.А вот аграрии,если будут готовиться к посевной,могут повлиять,кроме того выплаты по займам.
shatenerbi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1487
З нами з: 01.07.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11816118171181811819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: osafly і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3545, 3546, 3547
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35461 37411532
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 лют, 2025 21:51
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 206, 207, 208
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2078 13385933
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2025 17:42
de Montaigne
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23292593
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7498)
17.02.2025 17:04
ПриватБанк (4596)
17.02.2025 16:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.