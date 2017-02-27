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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 лют, 2025 16:59
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Ірина_
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Додано: Пон 17 лют, 2025 18:17
Ірина_
Получается у нас падение $ речи Венса,что то слабо верится.А вот аграрии,если будут готовиться к посевной,могут повлиять,кроме того выплаты по займам.
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shatenerbi
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