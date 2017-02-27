Ірина_
Получается у нас падение $ речи Венса,что то слабо верится.А вот аграрии,если будут готовиться к посевной,могут повлиять,кроме того выплаты по займам.Рябята, делитесь мыслями,почему падаем и до когда падение?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 лют, 2025 18:17
Ірина_
Получается у нас падение $ речи Венса,что то слабо верится.А вот аграрии,если будут готовиться к посевной,могут повлиять,кроме того выплаты по займам.Рябята, делитесь мыслями,почему падаем и до когда падение?
Додано: Пон 17 лют, 2025 21:36
Додано: Вів 18 лют, 2025 00:34
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Спіч Венса - це початок кінця долара як провідної світової валюти. рашка просто показала, що без долара можна викручуватися. Тепер світова торгівля розпадеться на осередки між доларом США, для торгівлі з Мексикою, Єврозоною, бразильським реалом, юанем, йеною, індійською рупію та валютою Саудівської Аравії....
Зараз переглядають цей форум: proritvitalij і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|