Ірина_
Получается у нас падение $,из за речи Венса,что то слабо верится.А вот аграрии,если будут готовиться к посевной,могут повлиять,кроме того выплаты по займам.Рябята, делитесь мыслями,почему падаем и до когда падение?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 лют, 2025 18:17
Ірина_
Получается у нас падение $,из за речи Венса,что то слабо верится.А вот аграрии,если будут готовиться к посевной,могут повлиять,кроме того выплаты по займам.Рябята, делитесь мыслями,почему падаем и до когда падение?
Востаннє редагувалось shatenerbi в Вів 18 лют, 2025 03:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 17 лют, 2025 21:36
Додано: Вів 18 лют, 2025 00:34
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Спіч Венса - це початок кінця долара як провідної світової валюти. рашка просто показала, що без долара можна викручуватися. Тепер світова торгівля розпадеться на осередки між доларом США, для торгівлі з Мексикою, Єврозоною, бразильським реалом, юанем, йеною, індійською рупію та валютою Саудівської Аравії....
Додано: Вів 18 лют, 2025 09:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
А можна більш докладно про це? Там що курс долара обвалився, бо він нікому там не потрібний, чи там небувалий економічний ріст де в чергах за фублем не доларом повзаючи на колінах з простягнутою рукою стоять найбагтші та найтехнологічніші кампанії світу?
|