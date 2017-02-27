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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 лют, 2025 16:59
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Ірина_
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Додано: Пон 17 лют, 2025 18:17
Ірина_
Получается у нас падение $,из за речи Венса,что то слабо верится.А вот аграрии,если будут готовиться к посевной,могут повлиять,кроме того выплаты по займам.Рябята, делитесь мыслями,почему падаем и до когда падение?
Востаннє редагувалось shatenerbi
в Вів 18 лют, 2025 03:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 лют, 2025 21:36
shatenerbi написав:Ірина_
Получается у нас падение $ речи Венса,что то слабо верится.А вот аграрии,если будут готовиться к посевной,могут повлиять,кроме того выплаты по займам.Рябята, делитесь мыслями,почему падаем и до когда падение?
До завтра...
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Додано: Вів 18 лют, 2025 00:34
shatenerbi написав:
Получается у нас падение $ речи Венса,что то слабо верится.
Спіч Венса - це початок кінця долара як провідної світової валюти. рашка просто показала, що без долара можна викручуватися. Тепер світова торгівля розпадеться на осередки між доларом США, для торгівлі з Мексикою, Єврозоною, бразильським реалом, юанем, йеною, індійською рупію та валютою Саудівської Аравії....
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Додано: Вів 18 лют, 2025 09:40
Denik написав:
рашка просто показала, що без долара можна
А можна більш докладно про це? Там що курс долара обвалився, бо він нікому там не потрібний, чи там небувалий економічний ріст де в чергах за фублем не доларом
повзаючи на колінах з простягнутою рукою стоять найбагтші та найтехнологічніші кампанії світу?
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Додано: Вів 18 лют, 2025 13:15
Василь-Рівне написав: Denik написав:
рашка просто показала, що без долара можна
А можна більш докладно про це? Там що курс долара обвалився, бо він нікому там не потрібний, чи там небувалий економічний ріст де в чергах за фублем не доларом
повзаючи на колінах з простягнутою рукою стоять найбагтші та найтехнологічніші кампанії світу?
На фоні новин про відміну санкцій у рашці стрімко зріс їх фондовий ринок та впав долар до рубля.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 13:29
Denik написав: shatenerbi написав:
Получается у нас падение $ речи Венса,что то слабо верится.
Спіч Венса - це початок кінця долара як провідної світової валюти. рашка просто показала, що без долара можна викручуватися. Тепер світова торгівля розпадеться на осередки між доларом США, для торгівлі з Мексикою, Єврозоною, бразильським реалом, юанем, йеною, індійською рупію та валютою Саудівської Аравії....
Так что выходит - смысл избрания сумасшедшего Трампа и Ко в примерно 10кратном девале доллара в перспективе, ну как оно было допустим с 70го по 90й годы?
А если Доня повторит судьбу Кеннеди или, проще, Рузвельта и окочурится в 80 там, или 79 с половиной, то и будет на кого всё это списать.
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Додано: Вів 18 лют, 2025 13:30
asti написав: shatenerbi написав:
Получается у нас падение $
делитесь мыслями,почему падаем и до когда падение?
До завтра...
а шо, Райффф більше не провокує "друге дно у подарунок" ?
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