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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11816118171181811819

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2025?

Опитування проводиться до П'ят 28 лют, 2025 16:05

Валютний ринок в контексті ДС 3.5 5 58
41,00-41,50
12%
7
41,50-42,00
22%
13
42,00-42,50
29%
17
42,50-43,00
24%
14
43,00-43,50
3%
2
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
2%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
3
Всього голосів : 58
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 16:59

Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 18:17

Ірина_

Получается у нас падение $,из за речи Венса,что то слабо верится.А вот аграрии,если будут готовиться к посевной,могут повлиять,кроме того выплаты по займам.Рябята, делитесь мыслями,почему падаем и до когда падение?
Востаннє редагувалось shatenerbi в Вів 18 лют, 2025 03:52, всього редагувалось 1 раз.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 21:36

  shatenerbi написав:Ірина_

Получается у нас падение $ речи Венса,что то слабо верится.А вот аграрии,если будут готовиться к посевной,могут повлиять,кроме того выплаты по займам.Рябята, делитесь мыслями,почему падаем и до когда падение?

До завтра...
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 00:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  shatenerbi написав:Получается у нас падение $ речи Венса,что то слабо верится.

Спіч Венса - це початок кінця долара як провідної світової валюти. рашка просто показала, що без долара можна викручуватися. Тепер світова торгівля розпадеться на осередки між доларом США, для торгівлі з Мексикою, Єврозоною, бразильським реалом, юанем, йеною, індійською рупію та валютою Саудівської Аравії....
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 09:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Denik написав:рашка просто показала, що без долара можна

А можна більш докладно про це? Там що курс долара обвалився, бо він нікому там не потрібний, чи там небувалий економічний ріст де в чергах за фублем не доларом повзаючи на колінах з простягнутою рукою стоять найбагтші та найтехнологічніші кампанії світу?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:15

  Василь-Рівне написав:
  Denik написав:рашка просто показала, що без долара можна

А можна більш докладно про це? Там що курс долара обвалився, бо він нікому там не потрібний, чи там небувалий економічний ріст де в чергах за фублем не доларом повзаючи на колінах з простягнутою рукою стоять найбагтші та найтехнологічніші кампанії світу?

На фоні новин про відміну санкцій у рашці стрімко зріс їх фондовий ринок та впав долар до рубля.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:29

  Denik написав:
  shatenerbi написав:Получается у нас падение $ речи Венса,что то слабо верится.

Спіч Венса - це початок кінця долара як провідної світової валюти. рашка просто показала, що без долара можна викручуватися. Тепер світова торгівля розпадеться на осередки між доларом США, для торгівлі з Мексикою, Єврозоною, бразильським реалом, юанем, йеною, індійською рупію та валютою Саудівської Аравії....

Так что выходит - смысл избрания сумасшедшего Трампа и Ко в примерно 10кратном девале доллара в перспективе, ну как оно было допустим с 70го по 90й годы?
А если Доня повторит судьбу Кеннеди или, проще, Рузвельта и окочурится в 80 там, или 79 с половиной, то и будет на кого всё это списать.
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 13:30

  asti написав:
  shatenerbi написав:Получается у нас падение $

делитесь мыслями,почему падаем и до когда падение?

До завтра...
а шо, Райффф більше не провокує "друге дно у подарунок" ? 8)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 22:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  vitaxa2006 написав:На фоні новин про відміну санкцій у рашці стрімко зріс їх фондовий ринок та впав долар до рубля.

Станом на сьогодні на 15-00 де Ви бачите ріст? Га? Це після перемовин мокш зі США в Ер-Ріяді

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Василь-Рівне
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