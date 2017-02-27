Получается у нас падение $,из за речи Венса,что то слабо верится.А вот аграрии,если будут готовиться к посевной,могут повлиять,кроме того выплаты по займам.Рябята, делитесь мыслями,почему падаем и до когда падение?
Востаннє редагувалось shatenerbi в Вів 18 лют, 2025 03:52, всього редагувалось 1 раз.
Получается у нас падение $ речи Венса,что то слабо верится.А вот аграрии,если будут готовиться к посевной,могут повлиять,кроме того выплаты по займам.Рябята, делитесь мыслями,почему падаем и до когда падение?
shatenerbi написав:Получается у нас падение $ речи Венса,что то слабо верится.
Спіч Венса - це початок кінця долара як провідної світової валюти. рашка просто показала, що без долара можна викручуватися. Тепер світова торгівля розпадеться на осередки між доларом США, для торгівлі з Мексикою, Єврозоною, бразильським реалом, юанем, йеною, індійською рупію та валютою Саудівської Аравії....
Denik написав:рашка просто показала, що без долара можна
А можна більш докладно про це? Там що курс долара обвалився, бо він нікому там не потрібний, чи там небувалий економічний ріст де в чергах за фублем не доларом повзаючи на колінах з простягнутою рукою стоять найбагтші та найтехнологічніші кампанії світу?
Denik написав:рашка просто показала, що без долара можна
А можна більш докладно про це? Там що курс долара обвалився, бо він нікому там не потрібний, чи там небувалий економічний ріст де в чергах за фублем не доларом повзаючи на колінах з простягнутою рукою стоять найбагтші та найтехнологічніші кампанії світу?
На фоні новин про відміну санкцій у рашці стрімко зріс їх фондовий ринок та впав долар до рубля.
shatenerbi написав:Получается у нас падение $ речи Венса,что то слабо верится.
Спіч Венса - це початок кінця долара як провідної світової валюти. рашка просто показала, що без долара можна викручуватися. Тепер світова торгівля розпадеться на осередки між доларом США, для торгівлі з Мексикою, Єврозоною, бразильським реалом, юанем, йеною, індійською рупію та валютою Саудівської Аравії....
Так что выходит - смысл избрания сумасшедшего Трампа и Ко в примерно 10кратном девале доллара в перспективе, ну как оно было допустим с 70го по 90й годы? А если Доня повторит судьбу Кеннеди или, проще, Рузвельта и окочурится в 80 там, или 79 с половиной, то и будет на кого всё это списать.