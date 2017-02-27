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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11818118191182011821

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2025?

Опитування проводиться до П'ят 28 лют, 2025 16:05

Валютний ринок в контексті ДС 3.7 5 66
41,00-41,50
11%
7
41,50-42,00
26%
17
42,00-42,50
27%
18
42,50-43,00
23%
15
43,00-43,50
3%
2
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
2%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
8%
5
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 19:06

  Shaman написав:а от інтервенції 650 млн дол в середу - ? помилка?

Сейчас я не слежу, но когда следил, такие всплески иногда случались. Кто-то очень крупный выходил с покупками. Сумма близка к тем.
Иногда такие выходы шли парами с интервалом в пару дней.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 15:16

  Shaman написав:цікаві цифри. якщо інтервенції у вівторок склали 236 млн дол за рахунок того, що в понеділок був вихідний. а от інтервенції 650 млн дол в середу - ? помилка?

й тиша. ніде про це ані слова. в інтернеті немає, й тут паніки немає. й на міжбанку вчора не було надто помітно такої суми... 8)

Ні, це не помилка. Це просто не ринковий продаж. НБУ продав якомусь банку (або Держказначейству) напряму, не через Блумберг.І дійсно інформація про це ніде не гуляє, тримають у секреті. Сума - порядку 660-670 млн доларів (орієнтовно)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 17:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Искатель написав:660-670 млн доларів
це щоб платити за зброю чи газ?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 17:57

  Искатель написав:Сума - порядку 660-670 млн доларів (орієнтовно)

Многовато будет.
Учитывая, что и обычные интервенции наверняка были, Я оцениваю целевую продажу примерно в 500 млн.
Раньше тоже такими траншами часто продавали.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 18:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

"До кінця року ми виходимо на курс понад 45 грн за долар. Девальвація необхідна, адже нам потрібно бюджетне фінансування. Щоб виконати план з надходжень до бюджету, в тому числі митні якісь надходження, які прив'язані до курсу, акцизи. Отже курс гривні буде падати. Є лише один момент, який здатен розвернути тренд – це якщо будуть вибори", — зауважив Андрій Шевчишин. https://focus.ua/uk/economics/694539-tr ... utniy-kurs

К-ть люксових автівок в країні зросла у 6,2 рази за роки війни https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... odatku.htm
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами «з’їв» понад 2/3 усього об'єму фінансової допомоги партнерів за минулий рік. Неймовірно велику суму витратили на імпортні побутову техніку, автомобілі та продукти харчування...
А торік в Україні зафіксовано рекордне за всі роки негативне сальдо торгівлі товарами у понад 29 млрд дол. (що на 1,7 млрд дол. перевищує аналогічний показник 2023 року).Якби індекс інвестиційної привабливості предметів розкоші — Knight Frank (KFLII) — передбачав списки країн із значною кількістю любителів люкс товарів, Україна точно знайшла б у ньому своє місце.
Звичайний споживчий імпорт — це не лише товари військового чи дитячого призначення. І не завжди звичні нам продукти та предмети побуту. Це також і пляшка вина (ціна якої дорівнює сумі мінімальної пенсії за 12 років), яку можна замовити в Києві з поставкою день у день за 330 тис. грн, чи пляшка віскі за ціною в 275 тис. грн.
Існує ще особлива ювелірка, відмінна від обручок чи відносно дешевих прикрас. Приміром, сережки за 2 млн грн, кольє та каблучки по 1 млн грн.
А ще — ванни під замовлення за 700 тис. грн за штуку або морозилки за 650 тис. грн. Деяким придбаним українцями автомобілям у сегменті від 100 до 800 тис. євро дивуються навіть дуже заможні європейці. Є багато чого й іншого в сегменті «люкс».
І все це переважно імпорт. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/novi-tsini- ... hnoju.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 18:14

  Сибарит написав:
  Искатель написав:Сума - порядку 660-670 млн доларів (орієнтовно)

Многовато будет.
Учитывая, что и обычные интервенции наверняка были, Я оцениваю целевую продажу примерно в 500 млн.
Раньше тоже такими траншами часто продавали.

Посчитать, какая именно была целевая продажа, невозможно. Просто за 17.02. и 18.02. через Ройтерс (сейчас называется Рефинатив) прошло 672 млн долларов. Сколько из них было целевых? Может и 500. Я назвал общую сумму.

И отвечая на второй вопрос, прозвучавший ранее: люди говорят, "Да, это за оружие".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 13:49

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Рожкова: очікуємо, що економіка продовжить зростати темпами 3,6−4% на рік
Ірина_
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