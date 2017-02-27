Сейчас я не слежу, но когда следил, такие всплески иногда случались. Кто-то очень крупный выходил с покупками. Сумма близка к тем.
Иногда такие выходы шли парами с интервалом в пару дней.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 21 лют, 2025 19:06
Додано: Суб 22 лют, 2025 15:16
Ні, це не помилка. Це просто не ринковий продаж. НБУ продав якомусь банку (або Держказначейству) напряму, не через Блумберг.І дійсно інформація про це ніде не гуляє, тримають у секреті. Сума - порядку 660-670 млн доларів (орієнтовно)
Додано: Суб 22 лют, 2025 17:49
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Суб 22 лют, 2025 17:57
Додано: Суб 22 лют, 2025 18:11
Re: Валютний ринок в контексті ДС
К-ть люксових автівок в країні зросла у 6,2 рази за роки війни
Додано: Суб 22 лют, 2025 18:14
Посчитать, какая именно была целевая продажа, невозможно. Просто за 17.02. и 18.02. через Ройтерс (сейчас называется Рефинатив) прошло 672 млн долларов. Сколько из них было целевых? Может и 500. Я назвал общую сумму.
И отвечая на второй вопрос, прозвучавший ранее: люди говорят, "Да, это за оружие".
Додано: Пон 24 лют, 2025 13:49
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Рожкова: очікуємо, що економіка продовжить зростати темпами 3,6−4% на рік
Додано: Пон 24 лют, 2025 18:28
кстати толково разложил утикач
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Втікач екс-голова НБУ Кирило Шевченко сьогодні жорстко розкритикував поточну валютну політику НБУ: зазначив рекордні продажі долара з золотовалютних резервів країни, які, за його оцінкою, допомагають конвертувати кошти тіньового сектору.
Шевченко ілюструє валютні продажі Національного банку в динаміці, зазначаючи, що минулорічний рекорд інтервенцій НБУ перевищив обсяг на початку великої війни:
• 2014 рік — $12,6 млрд;
• 2015 рік — $3,6 млрд;
• 2016 рік — $2,2 млрд;
• 2022 рік — $22,9 млрд;
• 2023 рік — $28,83 млрд;
• 2024 рік — $34,57 млрд.
«Загалом за 2022-2024 роки НБУ витратив інтервенціями $86,3 млрд, причому динаміка погіршується: у 2022 році, у шоковому році початку повномасштабної війни, «спалювання» резервів було найменшим за три роки. Це в 7 разів більше, ніж у кризовий період 2014-2015 років. У 2025 році тенденція продовжується. Нетто-інтервенції в січні 2025 склали $3,75 млрд. При цьому на роздрібний ринок пішло $1,48 млрд, в тому числі на готівковий — $1,29 млрд», — підкреслює Шевченко.
Водночас уточнюючи, що в 2024 році на готівковому ринку було викуплено в 2,5 рази більше інвалюти, ніж у 2023-му. І наводить дані по чистому сальдо валютних покупок у роздрібі (різниця між покупками і продажами валюти):
• 2022 рік — $880 млн
• 2023 рік — $4,79 млрд
• 2024 рік — $12,2 млрд.
Водночас Кирило Шевченко вважає, що більшу частину долара, що продається з золотовалютних резервів НБУ, скуповує не простий народ, а тіньовий сектор економіки.
«Левову частку цих коштів купує не населення України, яке швидко збіднює під час війни. Грошові кошти на купівлю валюти надходять з тіньового сектору. Це означає, що валютні інтервенції НБУ опосередковано фінансують тіньову економіку, використовуючи для цього міжнародну допомогу», — пише Шевченко.
А також назвав поточну валютну політику Нацбанку неефективною: «Система підтримки курсу через інтервенції неефективна і не має довгострокової стійкості, оскільки НБУ використовує валютні резерви для підтримки адміністративного курсу без ринкових передумов. Україна залежить від зовнішніх запозичень, відтік резервів відбувається без їх еквівалентного поповнення, і це створює загрозу макроекономічної нестабільності».
Шевченко вважає, що Нацбанку необхідно негайно зробити 4 кроки, щоб «не довести ситуацію до катастрофи»:
1. Перейти до повністю плаваючого курсу (зараз НБУ впроваджує політику «гнучкого керованого курсу»).
2. Обмежити валютні інтервенції, тобто менше продавати долара зі своїх резервів.
3. Вжити ефективних заходів для виведення економіки з «тіні».
4. Сформувати прозору курсову політику.
Додано: Пон 24 лют, 2025 18:32
konstantin kirovograd тобто зробити долар по 200-300-500?
В умовах недостатньої інтервенції курс полетить ракетою. Нагадую про сотні мільярдів гривні на вільних рахунках як в населення так і в бізнесу.
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