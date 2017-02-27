Додано: Пон 24 лют, 2025 18:28

кстати толково разложил утикач

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Втікач екс-голова НБУ Кирило Шевченко сьогодні жорстко розкритикував поточну валютну політику НБУ: зазначив рекордні продажі долара з золотовалютних резервів країни, які, за його оцінкою, допомагають конвертувати кошти тіньового сектору.



Шевченко ілюструє валютні продажі Національного банку в динаміці, зазначаючи, що минулорічний рекорд інтервенцій НБУ перевищив обсяг на початку великої війни:



• 2014 рік — $12,6 млрд;

• 2015 рік — $3,6 млрд;

• 2016 рік — $2,2 млрд;

• 2022 рік — $22,9 млрд;

• 2023 рік — $28,83 млрд;

• 2024 рік — $34,57 млрд.



«Загалом за 2022-2024 роки НБУ витратив інтервенціями $86,3 млрд, причому динаміка погіршується: у 2022 році, у шоковому році початку повномасштабної війни, «спалювання» резервів було найменшим за три роки. Це в 7 разів більше, ніж у кризовий період 2014-2015 років. У 2025 році тенденція продовжується. Нетто-інтервенції в січні 2025 склали $3,75 млрд. При цьому на роздрібний ринок пішло $1,48 млрд, в тому числі на готівковий — $1,29 млрд», — підкреслює Шевченко.



Водночас уточнюючи, що в 2024 році на готівковому ринку було викуплено в 2,5 рази більше інвалюти, ніж у 2023-му. І наводить дані по чистому сальдо валютних покупок у роздрібі (різниця між покупками і продажами валюти):



• 2022 рік — $880 млн



• 2023 рік — $4,79 млрд





• 2024 рік — $12,2 млрд.



Водночас Кирило Шевченко вважає, що більшу частину долара, що продається з золотовалютних резервів НБУ, скуповує не простий народ, а тіньовий сектор економіки.



«Левову частку цих коштів купує не населення України, яке швидко збіднює під час війни. Грошові кошти на купівлю валюти надходять з тіньового сектору. Це означає, що валютні інтервенції НБУ опосередковано фінансують тіньову економіку, використовуючи для цього міжнародну допомогу», — пише Шевченко.



А також назвав поточну валютну політику Нацбанку неефективною: «Система підтримки курсу через інтервенції неефективна і не має довгострокової стійкості, оскільки НБУ використовує валютні резерви для підтримки адміністративного курсу без ринкових передумов. Україна залежить від зовнішніх запозичень, відтік резервів відбувається без їх еквівалентного поповнення, і це створює загрозу макроекономічної нестабільності».



Шевченко вважає, що Нацбанку необхідно негайно зробити 4 кроки, щоб «не довести ситуацію до катастрофи»:



1. Перейти до повністю плаваючого курсу (зараз НБУ впроваджує політику «гнучкого керованого курсу»).



2. Обмежити валютні інтервенції, тобто менше продавати долара зі своїх резервів.



3. Вжити ефективних заходів для виведення економіки з «тіні».



4. Сформувати прозору курсову політику.