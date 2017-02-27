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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11818118191182011821

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2025?

Опитування проводиться до П'ят 28 лют, 2025 16:05

Валютний ринок в контексті ДС 3.7 5 66
41,00-41,50
11%
7
41,50-42,00
26%
17
42,00-42,50
27%
18
42,50-43,00
23%
15
43,00-43,50
3%
2
43,50-44,00
2%
1
44,00-44,50
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0
44,50-45,00
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1
45,50-46,00
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46,00-46,50
0
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46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
8%
5
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 19:06

  Shaman написав:а от інтервенції 650 млн дол в середу - ? помилка?

Сейчас я не слежу, но когда следил, такие всплески иногда случались. Кто-то очень крупный выходил с покупками. Сумма близка к тем.
Иногда такие выходы шли парами с интервалом в пару дней.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 15:16

  Shaman написав:цікаві цифри. якщо інтервенції у вівторок склали 236 млн дол за рахунок того, що в понеділок був вихідний. а от інтервенції 650 млн дол в середу - ? помилка?

й тиша. ніде про це ані слова. в інтернеті немає, й тут паніки немає. й на міжбанку вчора не було надто помітно такої суми... 8)

Ні, це не помилка. Це просто не ринковий продаж. НБУ продав якомусь банку (або Держказначейству) напряму, не через Блумберг.І дійсно інформація про це ніде не гуляє, тримають у секреті. Сума - порядку 660-670 млн доларів (орієнтовно)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 17:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Искатель написав:660-670 млн доларів
це щоб платити за зброю чи газ?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 17:57

  Искатель написав:Сума - порядку 660-670 млн доларів (орієнтовно)

Многовато будет.
Учитывая, что и обычные интервенции наверняка были, Я оцениваю целевую продажу примерно в 500 млн.
Раньше тоже такими траншами часто продавали.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 18:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

"До кінця року ми виходимо на курс понад 45 грн за долар. Девальвація необхідна, адже нам потрібно бюджетне фінансування. Щоб виконати план з надходжень до бюджету, в тому числі митні якісь надходження, які прив'язані до курсу, акцизи. Отже курс гривні буде падати. Є лише один момент, який здатен розвернути тренд – це якщо будуть вибори", — зауважив Андрій Шевчишин. https://focus.ua/uk/economics/694539-tr ... utniy-kurs

К-ть люксових автівок в країні зросла у 6,2 рази за роки війни https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomi ... odatku.htm
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами «з’їв» понад 2/3 усього об'єму фінансової допомоги партнерів за минулий рік. Неймовірно велику суму витратили на імпортні побутову техніку, автомобілі та продукти харчування...
А торік в Україні зафіксовано рекордне за всі роки негативне сальдо торгівлі товарами у понад 29 млрд дол. (що на 1,7 млрд дол. перевищує аналогічний показник 2023 року).Якби індекс інвестиційної привабливості предметів розкоші — Knight Frank (KFLII) — передбачав списки країн із значною кількістю любителів люкс товарів, Україна точно знайшла б у ньому своє місце.
Звичайний споживчий імпорт — це не лише товари військового чи дитячого призначення. І не завжди звичні нам продукти та предмети побуту. Це також і пляшка вина (ціна якої дорівнює сумі мінімальної пенсії за 12 років), яку можна замовити в Києві з поставкою день у день за 330 тис. грн, чи пляшка віскі за ціною в 275 тис. грн.
Існує ще особлива ювелірка, відмінна від обручок чи відносно дешевих прикрас. Приміром, сережки за 2 млн грн, кольє та каблучки по 1 млн грн.
А ще — ванни під замовлення за 700 тис. грн за штуку або морозилки за 650 тис. грн. Деяким придбаним українцями автомобілям у сегменті від 100 до 800 тис. євро дивуються навіть дуже заможні європейці. Є багато чого й іншого в сегменті «люкс».
І все це переважно імпорт. https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/novi-tsini- ... hnoju.html
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2025 18:14

  Сибарит написав:
  Искатель написав:Сума - порядку 660-670 млн доларів (орієнтовно)

Многовато будет.
Учитывая, что и обычные интервенции наверняка были, Я оцениваю целевую продажу примерно в 500 млн.
Раньше тоже такими траншами часто продавали.

Посчитать, какая именно была целевая продажа, невозможно. Просто за 17.02. и 18.02. через Ройтерс (сейчас называется Рефинатив) прошло 672 млн долларов. Сколько из них было целевых? Может и 500. Я назвал общую сумму.

И отвечая на второй вопрос, прозвучавший ранее: люди говорят, "Да, это за оружие".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 13:49

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Рожкова: очікуємо, що економіка продовжить зростати темпами 3,6−4% на рік
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 16:26

Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:28

кстати толково разложил утикач
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Втікач екс-голова НБУ Кирило Шевченко сьогодні жорстко розкритикував поточну валютну політику НБУ: зазначив рекордні продажі долара з золотовалютних резервів країни, які, за його оцінкою, допомагають конвертувати кошти тіньового сектору.

Шевченко ілюструє валютні продажі Національного банку в динаміці, зазначаючи, що минулорічний рекорд інтервенцій НБУ перевищив обсяг на початку великої війни:

• 2014 рік — $12,6 млрд;
• 2015 рік — $3,6 млрд;
• 2016 рік — $2,2 млрд;
• 2022 рік — $22,9 млрд;
• 2023 рік — $28,83 млрд;
• 2024 рік — $34,57 млрд.

«Загалом за 2022-2024 роки НБУ витратив інтервенціями $86,3 млрд, причому динаміка погіршується: у 2022 році, у шоковому році початку повномасштабної війни, «спалювання» резервів було найменшим за три роки. Це в 7 разів більше, ніж у кризовий період 2014-2015 років. У 2025 році тенденція продовжується. Нетто-інтервенції в січні 2025 склали $3,75 млрд. При цьому на роздрібний ринок пішло $1,48 млрд, в тому числі на готівковий — $1,29 млрд», — підкреслює Шевченко.

Водночас уточнюючи, що в 2024 році на готівковому ринку було викуплено в 2,5 рази більше інвалюти, ніж у 2023-му. І наводить дані по чистому сальдо валютних покупок у роздрібі (різниця між покупками і продажами валюти):

• 2022 рік — $880 млн

• 2023 рік — $4,79 млрд


• 2024 рік — $12,2 млрд.

Водночас Кирило Шевченко вважає, що більшу частину долара, що продається з золотовалютних резервів НБУ, скуповує не простий народ, а тіньовий сектор економіки.

«Левову частку цих коштів купує не населення України, яке швидко збіднює під час війни. Грошові кошти на купівлю валюти надходять з тіньового сектору. Це означає, що валютні інтервенції НБУ опосередковано фінансують тіньову економіку, використовуючи для цього міжнародну допомогу», — пише Шевченко.

А також назвав поточну валютну політику Нацбанку неефективною: «Система підтримки курсу через інтервенції неефективна і не має довгострокової стійкості, оскільки НБУ використовує валютні резерви для підтримки адміністративного курсу без ринкових передумов. Україна залежить від зовнішніх запозичень, відтік резервів відбувається без їх еквівалентного поповнення, і це створює загрозу макроекономічної нестабільності».

Шевченко вважає, що Нацбанку необхідно негайно зробити 4 кроки, щоб «не довести ситуацію до катастрофи»:

1. Перейти до повністю плаваючого курсу (зараз НБУ впроваджує політику «гнучкого керованого курсу»).

2. Обмежити валютні інтервенції, тобто менше продавати долара зі своїх резервів.

3. Вжити ефективних заходів для виведення економіки з «тіні».

4. Сформувати прозору курсову політику.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 18:32

konstantin kirovograd тобто зробити долар по 200-300-500?
В умовах недостатньої інтервенції курс полетить ракетою. Нагадую про сотні мільярдів гривні на вільних рахунках як в населення так і в бізнесу.
Дюрі-бачі
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