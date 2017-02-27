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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11819118201182111822

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2025?

Опитування проводиться до П'ят 28 лют, 2025 16:05

Валютний ринок в контексті ДС 3.7 5 67
41,00-41,50
10%
7
41,50-42,00
27%
18
42,00-42,50
27%
18
42,50-43,00
22%
15
43,00-43,50
3%
2
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
7%
5
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 19:14

  Дюрі-бачі написав:konstantin kirovograd тобто зробити долар по 200-300-500?
В умовах недостатньої інтервенції курс полетить ракетою. Нагадую про сотні мільярдів гривні на вільних рахунках як в населення так і в бізнесу.

не думаю что нас будут баблом заливать сто лет---ракета будет 100% добавте к перечисленому вами ещё пирамиду овгз.
с 14-го по 21-й за семь лет с 8 до 28 вырос в три раза.Почему не может вырасти с 40 до 150.А сейчас ситуация намного хуже в экономике и перспективы увы не радужные.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 19:21

  konstantin kirovograd написав:кстати толково разложил утикач

Почему-то все бывшие всегда недовольны действующими. Очень хочется убедить, что они были лучше.
О
Цифры мы видим и без него, а предложенные рецепты совершенно не соответствуют сложившейся ситуации. Попытки их воплотить приведут к гиперу.
Почему-то ужасаясь нарастанием продажи из резервов, афтар не приводит размеры этих самых резервов по годам. Это испортило бы картину. За то приплел теневую экономику, на что не просвещенный народ клюет весьма охотно.
А выглядит все стройно, как и должна выглядеть софистика.
Сибарит
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