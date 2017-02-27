Bobua написав:
Курс і ОВДП.
Bobua написав:
якщо рахувати по ідеї
курсового вирівнювання дохідностей доларових і гривневих ОВДП плавним девалом -- “усуненням” різниці в 13.1%
,
2.1.25р.
Сенс:
₴ до 28.01.26 = 15.25% (найближче до НР)
$ до 04.12.25 = 4.36% (довших тупо нема...)
Прив:
₴ = 15.5%
$ = 4.5%
Прийняв, що на цей рік 11% різниці.
Прогноз на дві п`ятитирічки трохи змінився:
дата курсНБУ таєм.План тП-НБУ тП-НБУ
01/01/24 38.0020 38.0020 -0.000 -0.00%
01/07/24 40.4542 40.3993 -0.055 -0.14%
01/01/25 42.0295 42.9767 0.947 2.20%
01/07/25 45.2513 45.2513 -0.000 -0.00%
01/01/26 47.6871 47.6871 -0.000 -0.00%
01/07/26 50.2111 50.2111 -0.000 -0.00%
01/01/27 52.9138 52.9138 -0.000 -0.00%
01/07/27 55.7144 55.7144 -0.000 -0.00%
01/01/28 58.7134 58.7134 -0.000 -0.00%
01/07/28 61.8386 61.8386 -0.000 -0.00%
01/01/29 65.1673 65.1673 -0.000 -0.00%
01/07/29 68.6164 68.6164 -0.000 -0.00%
01/01/30 72.3099 72.3099 -0.000 -0.00%
01/07/30 76.1371 76.1371 -0.000 -0.00%
01/01/31 80.2354 80.2354 -0.000 -0.00%
01/07/31 84.4821 84.4821 -0.000 -0.00%
01/01/32 89.030 89.030 -0.000 -0.00%
01/07/32 93.768 93.768 -0.000 -0.00%
01/01/33 98.816 98.816 -0.000 -0.00%
01/07/33 104.046 104.046 -0.000 -0.00%
01/01/34 109.646 109.646 -0.000 -0.00%
Вважатиму, що план-мінумім енбеушки -- 100курсовий ювілей на кінець другої п`ятирічки “вільного курсу”. 😂
Бо наразі вони якось відстають. Аж на понад 2%
Так може вийти навіть, що на кінець першої 5тирічки, на новий рік -- і не буде святкувань про 2/3 загального плану.
Поведінка курсу впродовж року змінилась порівняно з минулими десятиліттями.
Зажди раніше гривня на літо примерзала.
А от тепер все стало на свої місця.
Примерзання на зиму, весну, осінь, знову зиму...
А от влітку розігрілась як дурна і вирвалась аж на 2% швидше плану:
18/07/24 41.4627 40.6308 -0.832 -2.05%
Таку гарячу треба було лопатами кидати в оведепешки.
А вже згодом, охололу -- легше нести на обмін. 😂