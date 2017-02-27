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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 лют, 2025 19:14
Дюрі-бачі написав:konstantin kirovograd
тобто зробити долар по 200-300-500?
В умовах недостатньої інтервенції курс полетить ракетою. Нагадую про сотні мільярдів гривні на вільних рахунках як в населення так і в бізнесу.
не думаю что нас будут баблом заливать сто лет---ракета будет 100% добавте к перечисленому вами ещё пирамиду овгз.
с 14-го по 21-й за семь лет с 8 до 28 вырос в три раза.Почему не может вырасти с 40 до 150.А сейчас ситуация намного хуже в экономике и перспективы увы не радужные.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 19:21
konstantin kirovograd написав:
кстати толково разложил утикач
Почему-то все бывшие всегда недовольны действующими. Очень хочется убедить, что они были лучше.
О
Цифры мы видим и без него, а предложенные рецепты совершенно не соответствуют сложившейся ситуации. Попытки их воплотить приведут к гиперу.
Почему-то ужасаясь нарастанием продажи из резервов, афтар не приводит размеры этих самых резервов по годам. Это испортило бы картину. За то приплел теневую экономику, на что не просвещенный народ клюет весьма охотно.
А выглядит все стройно, как и должна выглядеть софистика.
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Додано: Пон 24 лют, 2025 23:11
Искатель написав: Shaman написав:
цікаві цифри. якщо інтервенції у вівторок склали 236
млн дол за рахунок того, що в понеділок був вихідний. а от інтервенції 650
млн дол в середу - ? помилка?
й тиша. ніде про це ані слова. в інтернеті немає, й тут паніки немає. й на міжбанку вчора не було надто помітно такої суми...
Ні, це не помилка. Це просто не ринковий продаж. НБУ продав якомусь банку (або Держказначейству)
напряму, не через Блумберг.І дійсно інформація про це ніде не гуляє, тримають у секреті. Сума - порядку 660-670 млн доларів (орієнтовно)
банку. я так бачу, що операції НБУ-казначейство через міжбанк взагалі не проводять...
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Додано: Пон 24 лют, 2025 23:20
Bobua написав:
Курс і ОВДП.
Bobua написав:
якщо рахувати по ідеї
курсового вирівнювання дохідностей доларових і гривневих ОВДП плавним девалом -- “усуненням” різниці в 13.1%
,
2.1.25р.
Сенс:
₴ до 28.01.26 = 15.25% (найближче до НР)
$ до 04.12.25 = 4.36% (довших тупо нема...)
Прив:
₴ = 15.5%
$ = 4.5%
Прийняв, що на цей рік 11% різниці.
Прогноз на дві п`ятитирічки трохи змінився:
дата курсНБУ таєм.План тП-НБУ тП-НБУ
01/01/24 38.0020 38.0020 -0.000 -0.00%
01/07/24 40.4542 40.3993 -0.055 -0.14%
01/01/25 42.0295 42.9767 0.947 2.20%
01/07/25 45.2513 45.2513 -0.000 -0.00%
01/01/26 47.6871 47.6871 -0.000 -0.00%
01/07/26 50.2111 50.2111 -0.000 -0.00%
01/01/27 52.9138 52.9138 -0.000 -0.00%
01/07/27 55.7144 55.7144 -0.000 -0.00%
01/01/28 58.7134 58.7134 -0.000 -0.00%
01/07/28 61.8386 61.8386 -0.000 -0.00%
01/01/29 65.1673 65.1673 -0.000 -0.00%
01/07/29 68.6164 68.6164 -0.000 -0.00%
01/01/30 72.3099 72.3099 -0.000 -0.00%
01/07/30 76.1371 76.1371 -0.000 -0.00%
01/01/31 80.2354 80.2354 -0.000 -0.00%
01/07/31 84.4821 84.4821 -0.000 -0.00%
01/01/32 89.030 89.030 -0.000 -0.00%
01/07/32 93.768 93.768 -0.000 -0.00%
01/01/33 98.816 98.816 -0.000 -0.00%
01/07/33 104.046 104.046 -0.000 -0.00%
01/01/34 109.646 109.646 -0.000 -0.00%
Вважатиму, що план-мінумім енбеушки -- 100курсовий ювілей на кінець другої п`ятирічки “вільного курсу”. 😂
Бо наразі вони якось відстають. Аж на понад 2%
Так може вийти навіть, що на кінець першої 5тирічки, на новий рік -- і не буде святкувань про 2/3 загального плану.
Поведінка курсу впродовж року змінилась порівняно з минулими десятиліттями.
Зажди раніше гривня на літо примерзала.
А от тепер все стало на свої місця.
Примерзання на зиму, весну, осінь, знову зиму...
А от влітку розігрілась як дурна і вирвалась аж на 2% швидше плану:
18/07/24 41.4627 40.6308 -0.832 -2.05%
Таку гарячу треба було лопатами кидати в оведепешки.
А вже згодом, охололу -- легше нести на обмін. 😂
Сьогодні був капець який рекорд
...
24.02.25 41,5919 43,6430 2,051 4,70%
Гривня вирвалась вперед аж на 2 одиниці. На 4.7% вигідніша
в ОВДП аніж ОВДП-долар (від 1 січня минул.року).
І увесь цей “атракціон небаченої щедрості” на тлі якогось суцільного трешу минулих тижнів (якщо вірити новинам і фейсбукам, що вже дають нам “півроку”).
То де ж паніки, де обвали? 🤔💆
Якийсь час знімав валюту з Ексімки, Львова -- все спокійно, все є... А держ.Прив ще й крутив носякою від долярів держ.Ексіма, а бодай їм...
Може вже непомітно стався напророчений крах доляра? 😂
Але чому євро ніби прив`язане?
А хто ж тоді не впав, якщо вони всі падають швидше за гривню? 😂
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Додано: Сер 26 лют, 2025 12:03
У 2024 році світовий борг збільшився приблизно на 7 трлн дол і досягнув 318 трлн дол, що є рекордним річним показником і приводом для обережності на фінансових ринках.
Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Інституту міжнародних фінансів (IIF).
Загальний борг як частка валового внутрішнього продукту також зріс вперше за чотири роки, оскільки економічне зростання сповільнилося.
Очікується, що цього року рівень запозичень залишиться високим, особливо в США, Франції, Китаї, Індії та Бразилії.
IIF заявив, що зростання боргового тягаря означає, що уряди повинні "остерігатися боргових пильщиків" - так називають інвесторів, які підвищують відсоткові ставки, намагаючись змусити політиків обмежити бюджетний дефіцит і борг.
Зростання боргу у 2024 році було нижчим за 16 трлн дол, доданих у 2023 році, і IIF прогнозує повільніші темпи загальних запозичень в 2025 році з огляду на невизначеність прогнозу.
цікаво... до чого це призведе..
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Додано: Сер 26 лют, 2025 23:47
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Додано: Чет 27 лют, 2025 09:35
Державний та гарантований державою борг України у січні 2025 року збільшився на 87,03 млрд грн до 7, 07 трлн грн.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Зокрема, станом на 31 січня 2025 року державний та гарантований державою борг України становив 7,07 трлн грн, або 168,99 млрд дол США.
Протягом січня 2025 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 87,03 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 2,93 млрд дол США.
Державний та гарантований державою зовнішній борг становив 5,14 трлн грн (72,74% загальної суми), або 122,9 млрд дол США; державний та гарантований державою внутрішній борг - 1,93 трлн грн (27,26%), або 46,07 млрд дол США.
Державний борг України становив 6,78 трлн грн (95,91 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 162,08 млрд дол. США.
Гарантований державою борг України становив 289,08 млрд грн (4,09%), або 6,91 млрд дол США.
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