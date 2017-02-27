|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 лют, 2025 19:22
Victor8 написав:
На завтра запланирован визит Президента Украины в США и встреча с Трампом.
Если сделку по ресурсам подпишут - интересно, как это повлияет на курс гривны к доллару США?
Никак.
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 679
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 27 лют, 2025 22:01
Чого це ми сьогодні просіли? Позитиву ж нуль!
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1351
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 28 лют, 2025 03:33
ihorsic написав:
Чого це ми сьогодні просіли? Позитиву ж нуль!
Склянка наполовину повна чи наполовину порожня?
-
liteon
-
-
- Повідомлень: 288
- З нами з: 22.04.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|35523
|37430212
|
П'ят 28 лют, 2025 00:06
osafly
|
|2119
|13392780
|
|
|7978
|23299238
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|