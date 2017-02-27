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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11820118211182211823

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.03.2025?

Опитування проводиться до П'ят 28 лют, 2025 16:05

Валютний ринок в контексті ДС 3.7 5 69
41,00-41,50
10%
7
41,50-42,00
28%
19
42,00-42,50
26%
18
42,50-43,00
22%
15
43,00-43,50
3%
2
43,50-44,00
3%
2
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
1%
1
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
7%
5
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 19:22

  Victor8 написав:На завтра запланирован визит Президента Украины в США и встреча с Трампом.
Если сделку по ресурсам подпишут - интересно, как это повлияет на курс гривны к доллару США?

Никак.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2025 22:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Чого це ми сьогодні просіли? Позитиву ж нуль!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 03:33

  ihorsic написав:Чого це ми сьогодні просіли? Позитиву ж нуль!

Склянка наполовину повна чи наполовину порожня? :wink:
liteon
 
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