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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 27 лют, 2025 19:22
Victor8 написав:
На завтра запланирован визит Президента Украины в США и встреча с Трампом.
Если сделку по ресурсам подпишут - интересно, как это повлияет на курс гривны к доллару США?
Никак.
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75stasstas75
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Додано: Чет 27 лют, 2025 22:01
Чого це ми сьогодні просіли? Позитиву ж нуль!
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ihorsic
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 03:33
ihorsic написав:
Чого це ми сьогодні просіли? Позитиву ж нуль!
Склянка наполовину повна чи наполовину порожня?
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 16:35
ihorsic написав:
Чого це ми сьогодні просіли? Позитиву ж нуль!
Я так розумію, для бюджета низький курс долара є невигідним.
І на міжбанку нема кому заливати ринок валютою, крім НБУ.
Тому, просіли за бажанням НБУ.
Або мета комусь пухнастому налити задешево, або змусити когось лохастого зливати задешево.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:41
75stasstas75 написав: Victor8 написав:
На завтра запланирован визит Президента Украины в США и встреча с Трампом.
Если сделку по ресурсам подпишут - интересно, как это повлияет на курс гривны к доллару США?
Никак.
А теперь?
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Skypups
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 21:44
Skypups написав: 75stasstas75 написав: Victor8 написав:
На завтра запланирован визит Президента Украины в США и встреча с Трампом.
Если сделку по ресурсам подпишут - интересно, как это повлияет на курс гривны к доллару США?
Никак.
А теперь?
Сделку не подписали, теперь думаю доллар вверх
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:44
долар завтра ту зе мун
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 28 лют, 2025 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 22:54
Yuri_61 написав:
Вангую, що після сьогодняшньої сварки Трампа і Зеленського долар завтра ту зе мун
Ситуація звісно швах але нам потрібна підтримка США. Капітулювати ми зможемо і без них.
Як кажуть поживемо побачимо, доживемо дізнаємось...
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ihorsic
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Додано: П'ят 28 лют, 2025 23:04
долар завтра взлетить
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