Тиск на гривню зростатиме



Історично березень для валютного ринку формує змішані тенденції з переважним дорожчанням долару. Тут головним виступає чинник, пов’язаний з агроринком: сільгоспвиробники закуповують добрива, паливо та матеріал для майбутньої посівної.



В свою чергу старт Рамадану в арабському світі знижує попит на металургійну продукцію і сировину для неї, внаслідок чого скорочується надходження валюти від металургійного сектору. Новий весняний сезон стимулює накопичення валюти населення на літні місяці. Таким чином, у березні формуються стандартні важелі тиску на гривню.



До цього можна додати політичні обставини, які зараз швидко міняються. Дії та заяви президента США Дональда Трампа формують значний вплив не тільки на перспективи завершення війни в Україні, але й справляють ефект на глобальні ринки та настрої у світі. Тобто, все це спекулятивні тренди, які можуть як підтримувати гривню, так й тиснути на неї.



Безумовно, завершення війни нівелює безпековий ризик, що у свою чергу буде стимулювати інвестиції та знизить навантаження на бюджет. І навпаки: продовження бойових дій, в залежності від рівня військової допомоги США й Європи, може змінити ситуацію.



Втім, першою реакцією на невдалий візит Володимира Зеленського в США й зрив угоди щодо корисних копалин вже стало послаблення гривні на готівковому ринку вище 42 грн/дол. Тому спекулятивний фактор ймовірної заморозки війни, який підтримував гривню, змінює напрям руху. І в залежності від масштабу негативного впливу він буде зрушувати курс вгору.



Також не варто забувати про макроекономічний клімат у світі. Тарифні наміри Трампа щодо ключових торгових партнерів України – Євросоюз (25%) та Китай (10%) – можуть значно погіршити конкурентоздатність українських товарів, та, відповідно, вплинути на зовнішньоторговельний баланс.



А якщо тарифна війна призведе до глобальної кризи, то всім буде непереливки, й Україні в тому числі, оскільки тиск на гривню тільки зростатиме. Проте, хоча б на 2025 рік наші партнери забезпечили певний фінансовий запас міцності, що, безумовно, позитив.



Тож, загалом очікування для гривні залишаються негативними. Повернення готівкового курсу в коридор 42-43 грн за долар є базовим сценарієм. Між тим, невизначеність через політичні та зовнішні фактори може значно вплинути на настрої валютного ринку.