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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 11
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42,00-42,50
55%
6
42,50-43,00
18%
2
43,00-43,50
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Більше 47,00
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1
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 14:53

Андрій Шевчишин

Тиск на гривню зростатиме

Історично березень для валютного ринку формує змішані тенденції з переважним дорожчанням долару. Тут головним виступає чинник, пов’язаний з агроринком: сільгоспвиробники закуповують добрива, паливо та матеріал для майбутньої посівної.

В свою чергу старт Рамадану в арабському світі знижує попит на металургійну продукцію і сировину для неї, внаслідок чого скорочується надходження валюти від металургійного сектору. Новий весняний сезон стимулює накопичення валюти населення на літні місяці. Таким чином, у березні формуються стандартні важелі тиску на гривню.

До цього можна додати політичні обставини, які зараз швидко міняються. Дії та заяви президента США Дональда Трампа формують значний вплив не тільки на перспективи завершення війни в Україні, але й справляють ефект на глобальні ринки та настрої у світі. Тобто, все це спекулятивні тренди, які можуть як підтримувати гривню, так й тиснути на неї.

Безумовно, завершення війни нівелює безпековий ризик, що у свою чергу буде стимулювати інвестиції та знизить навантаження на бюджет. І навпаки: продовження бойових дій, в залежності від рівня військової допомоги США й Європи, може змінити ситуацію.

Втім, першою реакцією на невдалий візит Володимира Зеленського в США й зрив угоди щодо корисних копалин вже стало послаблення гривні на готівковому ринку вище 42 грн/дол. Тому спекулятивний фактор ймовірної заморозки війни, який підтримував гривню, змінює напрям руху. І в залежності від масштабу негативного впливу він буде зрушувати курс вгору.

Також не варто забувати про макроекономічний клімат у світі. Тарифні наміри Трампа щодо ключових торгових партнерів України – Євросоюз (25%) та Китай (10%) – можуть значно погіршити конкурентоздатність українських товарів, та, відповідно, вплинути на зовнішньоторговельний баланс.

А якщо тарифна війна призведе до глобальної кризи, то всім буде непереливки, й Україні в тому числі, оскільки тиск на гривню тільки зростатиме. Проте, хоча б на 2025 рік наші партнери забезпечили певний фінансовий запас міцності, що, безумовно, позитив.

Тож, загалом очікування для гривні залишаються негативними. Повернення готівкового курсу в коридор 42-43 грн за долар є базовим сценарієм. Між тим, невизначеність через політичні та зовнішні фактори може значно вплинути на настрої валютного ринку.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 16:28

Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 17:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Паніки на МБ сьогодні не сталось? Негатив поки більше емоційний ніж фактичний: в суботу було підписано надання 2.26 млрд фунтів від G7, у неділю 1.6 млрд фунтів на ракети для ППО від Британії, а чутки про призупинення допомоги від Штатів поки не оформились у якусь конкретику.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 18:30

  greenozon написав:

не тягніть цього псевдоексперта сюди. з точки зору фінансів майже всі цифри які він озвучує - або профанація, або маніпуляція. є в нього задача - накинути на поточну владу - він це робить. коли я чую про "схематоз" в НБУ або як Гетьманцев краде по 10 ярдів доларів з бюджету, в мене лише одне питання - як можна так самовпевнено казати цю маячню 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 21:33

  sergey_sryvkin написав:
  75stasstas75 написав:Сделку не подписали, теперь думаю доллар вверх

Маю сумніви... подивимось.

Ну, от і подивились :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 21:42

  sergey_sryvkin написав:
  sergey_sryvkin написав:
  75stasstas75 написав:Сделку не подписали, теперь думаю доллар вверх

Маю сумніви... подивимось.

Ну, от і подивились :)

И ведь произошло же. Межбанк с утра 41.60/41.55, а к вечеру уже целых 41.60/41.57. Bid поднялся, а он самое важное. Запишем в успешно состоявшуюся панику.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 00:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Трамп вів тариф мито на китайські товари 20 відсотків де про це почитати як це вплине на нас
yama
 
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