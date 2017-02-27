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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11826118271182811829

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.9 5 13
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
0
0
41,50-42,00
15%
2
42,00-42,50
46%
6
42,50-43,00
31%
4
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
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0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
8%
1
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 10:39

  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:
  75stasstas75 написав:Сделку не подписали, теперь думаю доллар вверх

Маю сумніви... подивимось.

И ведь произошло же. Межбанк с утра 41.60/41.55, а к вечеру уже целых 41.60/41.57. Bid поднялся, а он самое важное. Запишем в успешно состоявшуюся панику.


Эта "паника" - в пределах обычных курсовых колебаний...
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 10:52

И ведь произошло же. Межбанк с утра 41.60/41.55, а к вечеру уже целых 41.60/41.57. Bid поднялся, а он самое важное. Запишем в успешно состоявшуюся панику.[/quote]

Эта "паника" - в пределах обычных курсовых колебаний...[/quote]

На крипторынке сейчас намного веселее в плане колебаний. "Движуха".
vitaxa2006
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