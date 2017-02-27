Эта "паника" - в пределах обычных курсовых колебаний...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 бер, 2025 10:39
Эта "паника" - в пределах обычных курсовых колебаний...
Додано: Вів 04 бер, 2025 10:52
И ведь произошло же. Межбанк с утра 41.60/41.55, а к вечеру уже целых 41.60/41.57. Bid поднялся, а он самое важное. Запишем в успешно состоявшуюся панику.[/quote]
Эта "паника" - в пределах обычных курсовых колебаний...[/quote]
На крипторынке сейчас намного веселее в плане колебаний. "Движуха".
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