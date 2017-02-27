|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 04 бер, 2025 10:52
И ведь произошло же. Межбанк с утра 41.60/41.55, а к вечеру уже целых 41.60/41.57. Bid поднялся, а он самое важное. Запишем в успешно состоявшуюся панику.[/quote]
Эта "паника" - в пределах обычных курсовых колебаний...[/quote]
На крипторынке сейчас намного веселее в плане колебаний. "Движуха".
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 205
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 599 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 04 бер, 2025 16:41
Visky написав:
Трамп розпорядився припинити надання Україні будь-якої допомоги, включно з транзитними вантажами, що прямують в Україну.
Найбільше мене бентежить, що зростає беззахистність до балістики з використанням залишків ракет Патріот.
Вже не здивуюся, якщо штати почнуть приховану допомогу рашці і їхні афілійовані компанії увійдуть на окуповані території для видобутку копалин, сировини. Є твердження, що там вже є китайські.Певно, курс грн припинить укріплення найближчим часом,
хоча мають активніше продавати валюту аграрії для закупівлі палива, техніки, насіння, добрив...
Нєа...
Курсу на все начхати. 😂
На завтра гривня трохи посилюється.
І вже на 5% чистими гривненеві овдп вигідніші аніж доларові за рік і два місяці...
05.03.25 41,5782 43,7551 2,177 4,98%
А чом би й ні?
Такі гарні й милі новини гудуть у світі... 😂
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2531
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 116 раз.
- Подякували: 169 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Вів 04 бер, 2025 16:51
Bobua написав:
На завтра гривня трохи посилюється.
І вже на 5% чистими гривненеві овдп вигідніші аніж доларові за рік і два місяці...
05.03.25 41,5782 43,7551 2,177 4,98%
Это так коварно к 60 идём максимум в ближайший понедельник
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5216
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 606 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
Додано: Вів 04 бер, 2025 16:53
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇Чому подешевшав долар та коли НБУ доведеться поновити девальвацію гривні
Поділіться, будь ласка, своїми думками по темі девальвації гривні
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6071
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 434 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 04 бер, 2025 22:36
Це пан Пишний хоче показати, що він такий не передбачуваний. Я підозрююю, що він навіть цим пишається.
Але час розставить все по своїм місцям: 45 це мінімум буде курс.
А зараз це зроблено для того, щоб попередити паніку, здивувати учасників ринку, деактивувати спекулянтів.
І це дуже професійно зроблено.
А взагалі це нелогічно і дивно такі маніпуляції з курсом доляра на фоні не дуже позитивних новин.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2920
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 378 раз.
- Подякували: 474 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 04 бер, 2025 23:15
05 березня з 9:30 до 17:00 - валютний курсопад від Райфу:
- до 50 тис. грн/міс. з розміщенням на поточний/картковий рахунок;
- до 200 тис. грн/міс. на депозит, терміном на 3 міс.
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 754
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 бер, 2025 09:36
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16471
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 535 раз.
- Подякували: 1722 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
6
Додано: Сер 05 бер, 2025 12:01
Миша-клиент написав:
05 березня з 9:30 до 17:00 - валютний курсопад від Райфу:
- до 50 тис. грн/міс. з розміщенням на поточний/картковий рахунок;
- до 200 тис. грн/міс. на депозит, терміном на 3 міс.
курс понизили до 41,47 грн/бакс
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 754
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 бер, 2025 13:04
Миша-клиент написав: Миша-клиент написав:
05 березня з 9:30 до 17:00 - валютний курсопад від Райфу:
- до 50 тис. грн/міс. з розміщенням на поточний/картковий рахунок;
- до 200 тис. грн/міс. на депозит, терміном на 3 міс.
курс понизили до 41,47 грн/бакс
https://finance.liga.net/ua/ekonomika/novosti/dolar-obvalyvsia-do-trymisiachnoho-minimumu-cherez-torhivelnu-viynu-trampa
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1564
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 бер, 2025 13:24
А чего евро так рвануло?! 🥺🥺🥺
-
asti
-
-
- Повідомлень: 4258
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 737 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35586
|37443305
|
|
|2119
|13395430
|
|
|7978
|23301136
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|