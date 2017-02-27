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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11827118281182911830>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.8 5 24
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
8%
2
41,50-42,00
13%
3
42,00-42,50
33%
8
42,50-43,00
25%
6
43,00-43,50
8%
2
43,50-44,00
4%
1
44,00-44,50
4%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
4%
1
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 10:52

И ведь произошло же. Межбанк с утра 41.60/41.55, а к вечеру уже целых 41.60/41.57. Bid поднялся, а он самое важное. Запишем в успешно состоявшуюся панику.[/quote]

Эта "паника" - в пределах обычных курсовых колебаний...[/quote]

На крипторынке сейчас намного веселее в плане колебаний. "Движуха".
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 16:41

  Visky написав:Трамп розпорядився припинити надання Україні будь-якої допомоги, включно з транзитними вантажами, що прямують в Україну.
Найбільше мене бентежить, що зростає беззахистність до балістики з використанням залишків ракет Патріот.
Вже не здивуюся, якщо штати почнуть приховану допомогу рашці і їхні афілійовані компанії увійдуть на окуповані території для видобутку копалин, сировини. Є твердження, що там вже є китайські.
Певно, курс грн припинить укріплення найближчим часом, хоча мають активніше продавати валюту аграрії для закупівлі палива, техніки, насіння, добрив...


Нєа...
Курсу на все начхати. 😂

На завтра гривня трохи посилюється.
І вже на 5% чистими гривненеві овдп вигідніші аніж доларові за рік і два місяці...
05.03.25 41,5782 43,7551 2,177 4,98%

А чом би й ні?
Такі гарні й милі новини гудуть у світі... 😂
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 16:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:На завтра гривня трохи посилюється.
І вже на 5% чистими гривненеві овдп вигідніші аніж доларові за рік і два місяці...
05.03.25 41,5782 43,7551 2,177 4,98%

Это так коварно к 60 идём максимум в ближайший понедельник :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 16:53

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Чому подешевшав долар та коли НБУ доведеться поновити девальвацію гривні

Поділіться, будь ласка, своїми думками по темі девальвації гривні
Модератор
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 22:36

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Чому подешевшав долар та коли НБУ доведеться поновити девальвацію гривні

Поділіться, будь ласка, своїми думками по темі девальвації гривні


Це пан Пишний хоче показати, що він такий не передбачуваний. Я підозрююю, що він навіть цим пишається.
Але час розставить все по своїм місцям: 45 це мінімум буде курс.
А зараз це зроблено для того, щоб попередити паніку, здивувати учасників ринку, деактивувати спекулянтів.
І це дуже професійно зроблено.
А взагалі це нелогічно і дивно такі маніпуляції з курсом доляра на фоні не дуже позитивних новин.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 23:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

05 березня з 9:30 до 17:00 - валютний курсопад від Райфу:
- до 50 тис. грн/міс. з розміщенням на поточний/картковий рахунок;
- до 200 тис. грн/міс. на депозит, терміном на 3 міс.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 09:36

Іван Компан
думки про сітуасьйон
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 12:01

  Миша-клиент написав:05 березня з 9:30 до 17:00 - валютний курсопад від Райфу:
- до 50 тис. грн/міс. з розміщенням на поточний/картковий рахунок;
- до 200 тис. грн/міс. на депозит, терміном на 3 міс.


курс понизили до 41,47 грн/бакс
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:04

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Миша-клиент написав:
  Миша-клиент написав:05 березня з 9:30 до 17:00 - валютний курсопад від Райфу:
- до 50 тис. грн/міс. з розміщенням на поточний/картковий рахунок;
- до 200 тис. грн/міс. на депозит, терміном на 3 міс.


курс понизили до 41,47 грн/бакс
https://finance.liga.net/ua/ekonomika/novosti/dolar-obvalyvsia-do-trymisiachnoho-minimumu-cherez-torhivelnu-viynu-trampa
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:24

А чего евро так рвануло?! 🥺🥺🥺
asti
 
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