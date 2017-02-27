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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11827118281182911830

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.8 5 24
40,00-40,50
0
0
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0
0
41,00-41,50
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41,50-42,00
13%
3
42,00-42,50
33%
8
42,50-43,00
25%
6
43,00-43,50
8%
2
43,50-44,00
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1
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46,50-47,00
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Більше 47,00
4%
1
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:А чего евро так рвануло?!
то фальш старт був
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 13:48

  GALeon написав:
asti написав:А чего евро так рвануло?!
то фальш старт був


ну так все логично!: ЕСЛИ бакс - просел (см. сообщение по баксу на пару постов выше), то остальные валюты (евро, фунты, даже яп. йены и гривна) - укрепились! : )
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:41

  asti написав:А чего евро так рвануло?! 🥺🥺🥺

Разве рвануло? Так, частично отскочило. До хотя бы 1.1196 USD/EUR конца сентября далеко ещё. Или кто-то всерьёз зашортил в ожидании падения до паритета и ниже?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:45

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Що, якщо завтра закінчення війни. Що буде з Україною в економічному плані
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 14:57

  Миша-клиент написав:
  Миша-клиент написав:05 березня з 9:30 до 17:00 - валютний курсопад від Райфу:
- до 50 тис. грн/міс. з розміщенням на поточний/картковий рахунок;
- до 200 тис. грн/міс. на депозит, терміном на 3 міс.


курс понизили до 41,47 грн/бакс


Райф - лег, НЕУЖЕЛИ такой ажиотаж?! : )

НЕ вперв0й обещают восстановить систему к 14-00 (до этого - к 13-00)
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 15:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Скандал може дати несподіваний позитивний ефект. Якщо до цього мова йшла про підписання угоди та продовження допомоги у звичному темпі, то зараз до цієї перспективи додається факт пробудження Європи, яка, нарешті, готова (саме завдяки скандалу і неформальному призупиненню допомоги) вкладатись по-максимуму.
Rebel
 
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  #<1 ... 11827118281182911830
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