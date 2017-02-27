|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 бер, 2025 13:42
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1564
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 бер, 2025 13:48
GALeon написав:
то фальш старт був
ну так все логично!: ЕСЛИ бакс - просел (см. сообщение по баксу на пару постов выше), то остальные валюты (евро, фунты, даже яп. йены и гривна) - укрепились! : )
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 754
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 бер, 2025 14:41
asti написав:
А чего евро так рвануло?! 🥺🥺🥺
Разве рвануло? Так, частично отскочило. До хотя бы 1.1196 USD/EUR конца сентября далеко ещё. Или кто-то всерьёз зашортил в ожидании падения до паритета и ниже?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5216
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 606 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
Додано: Сер 05 бер, 2025 14:45
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4827
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1079 раз.
- Подякували: 2026 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 бер, 2025 14:57
Миша-клиент написав: Миша-клиент написав:
05 березня з 9:30 до 17:00 - валютний курсопад від Райфу:
- до 50 тис. грн/міс. з розміщенням на поточний/картковий рахунок;
- до 200 тис. грн/міс. на депозит, терміном на 3 міс.
курс понизили до 41,47 грн/бакс
Райф - лег, НЕУЖЕЛИ такой ажиотаж?! : )
НЕ вперв0й обещают восстановить систему к 14-00 (до этого - к 13-00)
-
Миша-клиент
-
-
- Повідомлень: 754
- З нами з: 02.11.08
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 05 бер, 2025 15:33
Скандал може дати несподіваний позитивний ефект. Якщо до цього мова йшла про підписання угоди та продовження допомоги у звичному темпі, то зараз до цієї перспективи додається факт пробудження Європи, яка, нарешті, готова (саме завдяки скандалу і неформальному призупиненню допомоги) вкладатись по-максимуму.
-
Rebel
-
-
- Повідомлень: 265
- З нами з: 08.12.09
- Подякував: 64 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|35586
|37443305
|
|
|2119
|13395430
|
|
|7978
|23301136
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|