|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 бер, 2025 19:27
Курс Є/$ пре до 1,08. Мабуть завтра $/₴ впаде ще на 10-15 коп.
Аж самому дивно, що моє припущення, що з початку цього року падіння курсу може тривати аж до літа, по сценарію позаминулого року, справджується.
Ще раз вітаю всіх, хто продав лантухи синіх долярів на піку по 43+, особливо тих, хто вклав виручені грн в ОВДП!
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1375
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|35590
|37443969
|
|
|2119
|13395581
|
|
|7978
|23301201
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|