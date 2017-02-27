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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 бер, 2025 19:27
Курс Є/$ пре до 1,08. Мабуть завтра $/₴ впаде ще на 10-15 коп.
Аж самому дивно, що моє припущення, що з початку цього року падіння курсу може тривати аж до літа, по сценарію позаминулого року, справджується.
Ще раз вітаю всіх, хто продав лантухи синіх долярів на піку по 43+, особливо тих, хто вклав виручені грн в ОВДП!
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Visky
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Додано: Сер 05 бер, 2025 21:38
Миша-клиент написав: Миша-клиент написав: Миша-клиент написав:
05 березня з 9:30 до 17:00 - валютний курсопад від Райфу:
- до 50 тис. грн/міс. з розміщенням на поточний/картковий рахунок;
- до 200 тис. грн/міс. на депозит, терміном на 3 міс.
курс понизили до 41,47 грн/бакс
Райф - лег, НЕУЖЕЛИ такой ажиотаж?! : )
А нафіг треба?! Я до літа-осені не купуватиму.
Проголосував за діапазон 40,50-41,00, поки єдиний
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Visky
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Додано: Сер 05 бер, 2025 22:00
Visky написав: Миша-клиент написав:
курс понизили до 41,47 грн/бакс
А нафіг треба?! Я до літа-осені не купуватиму.
Проголосував за діапазон 40,50-41,00, поки єдиний
А я - все же влез "на синий забор" на все, пользуясь неожиданным укреплением гривны, НЕ рискуя играть в игры с НБУ да еще и в условиях войны и вероятных проблем с финансированием и поставками со стороны "партнеров"... Да и курсовые скачки твердых валют не внушают оптимизма на фоне текущих и предстоящих политических событий.
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Миша-клиент
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Додано: Чет 06 бер, 2025 00:52
Миша-клиент Ясен пень, все може бути, і я далеко-далеко не весь у грн, але істотним шматком граю. Скорочено: Хто не ризикує - той не пьє!
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Visky
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Додано: Чет 06 бер, 2025 09:49
Як я вже повідомляв, що новий рік зустрів у гламурному готелі на ЗУ. Під час новорічного маскараду я вирішив не ховати своє справжнє обличчя і надів маску панди. Багато підходило людей. Дякували за повідомлення. Хвалили форум (це, власне, на адресу модераторів). І запитували одне єдине: Дешевше буде?
І це питання є актуальним і досі.
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Investor_K
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Додано: Чет 06 бер, 2025 09:51
Visky написав:Миша-клиент
Ясен пень, все може бути, і я далеко-далеко не весь у грн, але істотним шматком граю. Скорочено: Хто не ризикує - той не пьє!
А хто пє - той ризикує
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Додано: Чет 06 бер, 2025 10:22
А что по учётной ставке подняли или оставили без изменений? вроде была информация ещё четвёртого должно быть заседание
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Алексей77
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