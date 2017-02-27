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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11828118291183011831

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.4 5 31
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
1
41,00-41,50
6%
2
41,50-42,00
26%
8
42,00-42,50
26%
8
42,50-43,00
23%
7
43,00-43,50
6%
2
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
3%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
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46,50-47,00
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Більше 47,00
3%
1
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 19:27

Курс Є/$ пре до 1,08. Мабуть завтра $/₴ впаде ще на 10-15 коп.
Аж самому дивно, що моє припущення, що з початку цього року падіння курсу може тривати аж до літа, по сценарію позаминулого року, справджується.
Ще раз вітаю всіх, хто продав лантухи синіх долярів на піку по 43+, особливо тих, хто вклав виручені грн в ОВДП!
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 21:38

  Миша-клиент написав:
  Миша-клиент написав:
  Миша-клиент написав:05 березня з 9:30 до 17:00 - валютний курсопад від Райфу:
- до 50 тис. грн/міс. з розміщенням на поточний/картковий рахунок;
- до 200 тис. грн/міс. на депозит, терміном на 3 міс.


курс понизили до 41,47 грн/бакс


Райф - лег, НЕУЖЕЛИ такой ажиотаж?! : )

А нафіг треба?! Я до літа-осені не купуватиму.
Проголосував за діапазон 40,50-41,00, поки єдиний
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:00

  Visky написав:
  Миша-клиент написав:
курс понизили до 41,47 грн/бакс


А нафіг треба?! Я до літа-осені не купуватиму.
Проголосував за діапазон 40,50-41,00, поки єдиний


А я - все же влез "на синий забор" на все, пользуясь неожиданным укреплением гривны, НЕ рискуя играть в игры с НБУ да еще и в условиях войны и вероятных проблем с финансированием и поставками со стороны "партнеров"... Да и курсовые скачки твердых валют не внушают оптимизма на фоне текущих и предстоящих политических событий.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 00:52

Миша-клиент Ясен пень, все може бути, і я далеко-далеко не весь у грн, але істотним шматком граю. Скорочено: Хто не ризикує - той не пьє!
Visky
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 09:49

Чи буде дешевше

Як я вже повідомляв, що новий рік зустрів у гламурному готелі на ЗУ. Під час новорічного маскараду я вирішив не ховати своє справжнє обличчя і надів маску панди. Багато підходило людей. Дякували за повідомлення. Хвалили форум (це, власне, на адресу модераторів). І запитували одне єдине: Дешевше буде?
І це питання є актуальним і досі.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 09:51

  Visky написав:Миша-клиент Ясен пень, все може бути, і я далеко-далеко не весь у грн, але істотним шматком граю. Скорочено: Хто не ризикує - той не пьє!

А хто пє - той ризикує
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 10:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А что по учётной ставке подняли или оставили без изменений? вроде была информация ещё четвёртого должно быть заседание
Алексей77
 
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