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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11829118301183111832

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.4 5 32
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
1
41,00-41,50
6%
2
41,50-42,00
28%
9
42,00-42,50
25%
8
42,50-43,00
22%
7
43,00-43,50
6%
2
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
3%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
3%
1
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 12:45

  ihorsic написав:Звідки Пишний черпає позитив? Зміцнення гривні продовжується. А чи надовго???
Я би у цій ситуації інше питання ставив - навіщо??!
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 12:49

  ihorsic написав:Звідки Пишний черпає позитив? Зміцнення гривні продовжується. А чи надовго???



він же кращий банкір СВІТУ!
уявляєте що він ще може? :shock: :shock:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/nagorod ... i-ta-sviti
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