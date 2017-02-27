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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 бер, 2025 12:45
ihorsic написав:
Звідки Пишний черпає позитив? Зміцнення гривні продовжується. А чи надовго???
Я би у цій ситуації інше питання ставив - навіщо??!
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Додано: Чет 06 бер, 2025 12:49
ihorsic написав:
Звідки Пишний черпає позитив? Зміцнення гривні продовжується. А чи надовго???
він же кращий банкір СВІТУ!
уявляєте що він ще може? https://bank.gov.ua/ua/news/all/nagorod ... i-ta-sviti
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