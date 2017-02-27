ihorsic написав:Звідки Пишний черпає позитив? Зміцнення гривні продовжується. А чи надовго???
Я би у цій ситуації інше питання ставив - навіщо??!
Продовжуючи тему науя Нацбанк підняв облікову ставку на 1%?
Я про таке читав... 🤔 Земна частинка космосу увійшла у зону хаосу. Старі закони фізики не діють. Всюди повний сюр. Найкраще пристосовані до нової сюр.реальності душевнохворі. Бо все відбувається якраз по уявлюваних ними “законах”.
Але там це тривало довго...
До речі про сюр. Нині гривневі овдп вже на 5.5% перегнали доларові від 1.1.24р. Абс.рекорд за понад рік. Для рівноваги курс мав би бути 43.77 нині: 06.03.25 41,3680 43,7676 2,400 5,48%