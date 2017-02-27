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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11829118301183111832

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.4 5 32
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
1
41,00-41,50
6%
2
41,50-42,00
28%
9
42,00-42,50
25%
8
42,50-43,00
22%
7
43,00-43,50
6%
2
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
3%
1
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46,50-47,00
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Більше 47,00
3%
1
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 12:45

  ihorsic написав:Звідки Пишний черпає позитив? Зміцнення гривні продовжується. А чи надовго???
Я би у цій ситуації інше питання ставив - навіщо??!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 12:49

  ihorsic написав:Звідки Пишний черпає позитив? Зміцнення гривні продовжується. А чи надовго???



він же кращий банкір СВІТУ!
уявляєте що він ще може? :shock: :shock:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/nagorod ... i-ta-sviti
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 14:35

пристебніться панове

вже за півгодиники все дізнаємось!

:lol:

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 15:18

greenozon Офіційно підняли з 14.5% до 15.5%. Реально ж (по депозитних сертифікатах і рефінансуванню) з 17/17.5% до 19/19.5%.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 15:31

  asti написав:
  ihorsic написав:Звідки Пишний черпає позитив? Зміцнення гривні продовжується. А чи надовго???
Я би у цій ситуації інше питання ставив - навіщо??!

Продовжуючи тему науя Нацбанк підняв облікову ставку на 1%?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 15:46

  ihorsic написав:
  asti написав:
  ihorsic написав:Звідки Пишний черпає позитив? Зміцнення гривні продовжується. А чи надовго???
Я би у цій ситуації інше питання ставив - навіщо??!

Продовжуючи тему науя Нацбанк підняв облікову ставку на 1%?


Я про таке читав... 🤔
Земна частинка космосу увійшла у зону хаосу.
Старі закони фізики не діють. Всюди повний сюр.
Найкраще пристосовані до нової сюр.реальності душевнохворі. Бо все відбувається якраз по уявлюваних ними “законах”.

Але там це тривало довго...


До речі про сюр.
Нині гривневі овдп вже на 5.5% перегнали доларові від 1.1.24р. Абс.рекорд за понад рік.
Для рівноваги курс мав би бути 43.77 нині:
06.03.25 41,3680 43,7676 2,400 5,48%
Bobua
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