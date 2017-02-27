Я би у цій ситуації інше питання ставив - навіщо??!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 06 бер, 2025 12:45
Додано: Чет 06 бер, 2025 12:49
він же кращий банкір СВІТУ!
уявляєте що він ще може?
Додано: Чет 06 бер, 2025 15:18
greenozon Офіційно підняли з 14.5% до 15.5%. Реально ж (по депозитних сертифікатах і рефінансуванню) з 17/17.5% до 19/19.5%.
Додано: Чет 06 бер, 2025 15:31
Додано: Чет 06 бер, 2025 15:46
Я про таке читав... 🤔
Земна частинка космосу увійшла у зону хаосу.
Старі закони фізики не діють. Всюди повний сюр.
Найкраще пристосовані до нової сюр.реальності душевнохворі. Бо все відбувається якраз по уявлюваних ними “законах”.
Але там це тривало довго...
До речі про сюр.
Нині гривневі овдп вже на 5.5% перегнали доларові від 1.1.24р. Абс.рекорд за понад рік.
Для рівноваги курс мав би бути 43.77 нині:
06.03.25 41,3680 43,7676 2,400 5,48%
Додано: Чет 06 бер, 2025 19:23
ЄЦБ знизив ключові процентні ставки вдруге з початку року
Європейський центральний банк (ЄЦБ) 6 березня знову знизив усі три основні процентні ставки на 25 базисних пунктів. Про це йдеться в повідомленні регулятора.
З 12 березня базова ставка за депозитами становитиме 2,5%, ставка основних операцій рефінансування – 2,65%, ставка за маржинальними кредитами – 2,9%.
Як зауважили в ЄЦБ, процес дезинфляції іде належним чином. Інфляція, в цілому продовжує розвиватися згідно із очікуваннями регулятора, і останні прогнози щодо неї тісно збігаються з попередніми.
Європейський центробанк наразі прогнозує, що у поточному році загальна інфляція в середньому становитиме 2,3%, 1,9% – у 2026-му, 2% – у 2027 році. Перегляд очікувань щодо 2025 року в бік збільшення відображає сильнішу динаміку цін на енергоносії.
Регулятор також прогнозує зростання економіки єврозони на 0,9% на 2025 рік, 1,2% на 2026-й та 1,3% – на 2027-й. Як зауважується, погіршення очікувань на 2025 та 2026 роки відображає зниження експорту та тривалу слабкість інвестицій, що частково зумовлено високою невизначеністю торгівельної політики, а також ширшою політичною невизначеністю.
Зростання реальних доходів населення та поступове послаблення впливу попередніх підвищень ставок залишаються ключовими факторами, що зумовлюють очікуване відновлення попиту з часом.
Додано: Чет 06 бер, 2025 21:37
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