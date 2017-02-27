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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:57
Visky написав:
Чекаю сьогодні на чергове зниження $/₴ ще на 10-15 коп.
І в пн, вт теж, якщо Є/$ суттєво не просяде.
Не дочекались...
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Додано: Суб 08 бер, 2025 18:23
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Додано: Нед 09 бер, 2025 09:08
Мені сьогодні наснилося, що випали усі зуби. Враховуючи, що я наскирдував баксів, мабуть, це до того, що курс іще знизиться. Це згідно сонника
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