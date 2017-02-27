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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:57
Visky написав:
Чекаю сьогодні на чергове зниження $/₴ ще на 10-15 коп.
І в пн, вт теж, якщо Є/$ суттєво не просяде.
Не дочекались...
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Додано: Суб 08 бер, 2025 18:23
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Додано: Нед 09 бер, 2025 09:08
Мені сьогодні наснилося, що випали усі зуби. Враховуючи, що я наскирдував баксів, мабуть, це до того, що курс іще знизиться. Це згідно сонника
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Investor_K
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Додано: Нед 09 бер, 2025 11:22
Investor_K написав:
Мені сьогодні наснилося, що випали усі зуби. Враховуючи, що я наскирдував баксів, мабуть, це до того, що курс іще знизиться. Це згідно сонника
питання, чого курс долара падає? варіантів два - інтервенції за минулий тиждень - 514 млн дол, що доволі низький рівень. відповідно за алгоритмом гривня укріплюється - хоча 40 коп - це лише 1%.
другий варіант - долар почав падати в світі. й відповідно НБУ зараз дивиться не лише на долар, але й на євро. а євро за минулий тиждень навпаки подорожчало - більше, ніж на 1 гривню. хоча як вони це роблять технічно - навіть цікаво.
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Shaman
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Додано: Нед 09 бер, 2025 11:47
Shaman написав:
питання, чого курс долара падає?
Через дії Трампа долар падає відносно всіх валют світу.
Shaman написав:
хоча як вони це роблять технічно - навіть цікаво.
інтервенції більші ніж попит по ціні нижче ніж попит. Умовно є заявка 5 млн. по 41.30, а НБУ закриває її і пропонує ще 5 млн. по 41.25
Для підняття курсу вони буває годину-другу притримують інтервенції і виходять на ринок коли ціна виросла.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 12:40
Shaman написав:
питання, чого курс долара падає?
Основна причина - немає гривні, тобто нема за шо купити бакс. Це тимчасово.
До інших (додаткових) факторів впливу, які вже були зазначені вище, можна додати ще один - ті, хто виїжджають за кордон, переважно купують євро.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 13:17
Investor_K написав:
Мені сьогодні наснилося, що випали усі зуби. Враховуючи, що я наскирдував баксів, мабуть, це до того, що курс іще знизиться. Це згідно сонника
Версія скасовуєттся. Просто пралка зламалася. Але збиток є.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 16:31
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
питання, чого курс долара падає?
Через дії Трампа долар падає відносно всіх валют світу.
Shaman написав:
хоча як вони це роблять технічно - навіть цікаво.
інтервенції більші ніж попит по ціні нижче ніж попит. Умовно є заявка 5 млн. по 41.30, а НБУ закриває її і пропонує ще 5 млн. по 41.25
Для підняття курсу вони буває годину-другу притримують інтервенції і виходять на ринок коли ціна виросла.
як технічно можна рухати курс, я уявляю.
мав на увазі, як вони рахують, наскільки рухати курс долара, якщо дивляться на євро
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Додано: Нед 09 бер, 2025 16:37
Investor_K написав: Investor_K написав:
Мені сьогодні наснилося, що випали усі зуби. Враховуючи, що я наскирдував баксів, мабуть, це до того, що курс іще знизиться. Це згідно сонника
Версія скасовуєттся. Просто пралка зламалася. Але збиток є.
Це мала бути мʼясорубка чи блендер. Завтра.
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Додано: Нед 09 бер, 2025 16:45
sergey_sryvkin написав: Visky написав:
Чекаю сьогодні на чергове зниження $/₴ ще на 10-15 коп.
І в пн, вт теж, якщо Є/$ суттєво не просяде.
Не дочекались...
Дочекався! Просадка була у вказаному діапазоні впродовж сесії.
Курс щодня знижується. Прогноз незмінний: думаю, в пн, вт зниження продовжиться
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