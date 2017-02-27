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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11831118321183311834>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.1 5 39
40,00-40,50
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10
42,00-42,50
26%
10
42,50-43,00
21%
8
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Більше 47,00
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1
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 16:57

  Visky написав:Чекаю сьогодні на чергове зниження $/₴ ще на 10-15 коп.
І в пн, вт теж, якщо Є/$ суттєво не просяде.

Не дочекались...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 08 бер, 2025 18:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

...
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 09:08

Мені сьогодні наснилося, що випали усі зуби. Враховуючи, що я наскирдував баксів, мабуть, це до того, що курс іще знизиться. Це згідно сонника
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 11:22

  Investor_K написав:Мені сьогодні наснилося, що випали усі зуби. Враховуючи, що я наскирдував баксів, мабуть, це до того, що курс іще знизиться. Це згідно сонника

питання, чого курс долара падає? варіантів два - інтервенції за минулий тиждень - 514 млн дол, що доволі низький рівень. відповідно за алгоритмом гривня укріплюється - хоча 40 коп - це лише 1%.

другий варіант - долар почав падати в світі. й відповідно НБУ зараз дивиться не лише на долар, але й на євро. а євро за минулий тиждень навпаки подорожчало - більше, ніж на 1 гривню. хоча як вони це роблять технічно - навіть цікаво.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 11:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:питання, чого курс долара падає?

Через дії Трампа долар падає відносно всіх валют світу.
  Shaman написав:хоча як вони це роблять технічно - навіть цікаво.
інтервенції більші ніж попит по ціні нижче ніж попит. Умовно є заявка 5 млн. по 41.30, а НБУ закриває її і пропонує ще 5 млн. по 41.25

Для підняття курсу вони буває годину-другу притримують інтервенції і виходять на ринок коли ціна виросла.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 12:40

  Shaman написав:питання, чого курс долара падає?

Основна причина - немає гривні, тобто нема за шо купити бакс. Це тимчасово.
До інших (додаткових) факторів впливу, які вже були зазначені вище, можна додати ще один - ті, хто виїжджають за кордон, переважно купують євро.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 13:17

  Investor_K написав:Мені сьогодні наснилося, що випали усі зуби. Враховуючи, що я наскирдував баксів, мабуть, це до того, що курс іще знизиться. Це згідно сонника

Версія скасовуєттся. Просто пралка зламалася. Але збиток є.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 16:31

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:питання, чого курс долара падає?

Через дії Трампа долар падає відносно всіх валют світу.
  Shaman написав:хоча як вони це роблять технічно - навіть цікаво.
інтервенції більші ніж попит по ціні нижче ніж попит. Умовно є заявка 5 млн. по 41.30, а НБУ закриває її і пропонує ще 5 млн. по 41.25

Для підняття курсу вони буває годину-другу притримують інтервенції і виходять на ринок коли ціна виросла.

як технічно можна рухати курс, я уявляю. 8) мав на увазі, як вони рахують, наскільки рухати курс долара, якщо дивляться на євро :shock:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 16:37

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Мені сьогодні наснилося, що випали усі зуби. Враховуючи, що я наскирдував баксів, мабуть, це до того, що курс іще знизиться. Це згідно сонника

Версія скасовуєттся. Просто пралка зламалася. Але збиток є.

Це мала бути мʼясорубка чи блендер. Завтра.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 16:45

  sergey_sryvkin написав:
  Visky написав:Чекаю сьогодні на чергове зниження $/₴ ще на 10-15 коп.
І в пн, вт теж, якщо Є/$ суттєво не просяде.

Не дочекались...
Дочекався! Просадка була у вказаному діапазоні впродовж сесії.
Курс щодня знижується. Прогноз незмінний: думаю, в пн, вт зниження продовжиться
Visky
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