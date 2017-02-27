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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11831118321183311834

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2025?

Опитування проводиться до Вів 01 кві, 2025 13:39

Валютний ринок в контексті ДС 5.1 5 39
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
5%
2
41,00-41,50
10%
4
41,50-42,00
26%
10
42,00-42,50
26%
10
42,50-43,00
21%
8
43,00-43,50
5%
2
43,50-44,00
3%
1
44,00-44,50
3%
1
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
3%
1
Всього голосів : 39
Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 17:23

  Visky написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Visky написав:Чекаю сьогодні на чергове зниження $/₴ ще на 10-15 коп.
І в пн, вт теж, якщо Є/$ суттєво не просяде.

Не дочекались...
Дочекався! Просадка була у вказаному діапазоні впродовж сесії.
Курс щодня знижується. Прогноз незмінний: думаю, в пн, вт зниження продовжиться

Де?..
За 7.03 курс впав на 1 копійку. Не на 10-15.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 09 бер, 2025 17:48

  sergey_sryvkin написав:
  Visky написав:
  sergey_sryvkin написав:Не дочекались...
Дочекався! Просадка була у вказаному діапазоні впродовж сесії.
Курс щодня знижується. Прогноз незмінний: думаю, в пн, вт зниження продовжиться

Де?..
За 7.03 курс впав на 1 копійку. Не на 10-15.
Ви неуважні: впродовж сесії
Ось! https://www.bloomberg.com/quote/USDUAH:CUR
PREV. CLOSE 41.2935 UAH
MIN of DAY RANGE 41.1850 UAH.
Просадка 10,85 коп, що відповідає очікуваному діапазону. Тож дочекався!
Тут на майданчику Блумберга проходять реальні торги, є й інші посилання: для трейдерів і передплатників.

+ не забудьте!

А ще шаман знову зганьбився неосвіченістю, плюсонувши Вам,
я йому вже вказував де правильні дані МБ, а він мінфінівською невідповідністю користується, як і іншою перекрученою "статистикою" з такими ж недолугими викладкамм
Visky
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