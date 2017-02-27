Visky написав:Дочекався! Просадка була у вказаному діапазоні впродовж сесії.
Курс щодня знижується. Прогноз незмінний: думаю, в пн, вт зниження продовжиться
Де?..
За 7.03 курс впав на 1 копійку. Не на 10-15.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 09 бер, 2025 17:23
Де?..
За 7.03 курс впав на 1 копійку. Не на 10-15.
Додано: Нед 09 бер, 2025 17:48
Ви неуважні: впродовж сесії
Ось!
PREV. CLOSE 41.2935 UAH
MIN of DAY RANGE 41.1850 UAH.
Просадка 10,85 коп, що відповідає очікуваному діапазону. Тож дочекався!
Тут на майданчику Блумберга проходять реальні торги, є й інші посилання: для трейдерів і передплатників.
+ не забудьте!
А ще шаман знову зганьбився неосвіченістю, плюсонувши Вам,
я йому вже вказував де правильні дані МБ, а він мінфінівською невідповідністю користується, як і іншою перекрученою "статистикою" з такими ж недолугими викладкамм
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